Traxión proyecta ventas por mil millones de dólares para su división logística en 2026

El operador logístico, Traxión, aseguró que la incorporación de nuevas capacidades en almacenaje, distribución, última milla y brokerage de carga, tras la integración de Solística hace 3 meses, están transformando a la compañía e impulsarán ventas anuales superiores a los 1,000 millones de dólares dentro del segmento de Logística y Tecnología para 2026.

La directora de Comunicación de Traxión, Alejandra Méndez, indicó que las nuevas incorporaciones permitirán obtener altos niveles de eficiencia operativa, bajo un modelo asset-light y escalable, soportado por tecnologías de última generación.

De esta forma, dijo, Traxión busca ser el operador logístico más completo de México y una de las plataformas más robustas en América Latina.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este martes Este es el precio del dólar HOY martes 7 de octubre de 2025

“A tres meses de haberse concretado la integración de Solistica, en Traxión ya comenzamos a ver sinergias reales que fortalecen nuestra plataforma logística. Hoy contamos con más de 1.1 millones de m2 de espacio de almacén, una red de transporte terrestre más robusta y capacidades operativas ampliadas en toda la región. Esta adquisición nos posiciona como el operador logístico más completo de México y nos permite ofrecer soluciones aún más integrales, eficientes y escalables para nuestros clientes”, señaló Alejandra Méndez, directora de Comunicación, Traxión.

Traxión se consolida como líder logístico. ı Foto: Traxión

Agregó que Traxión opera actualmente más de 1.1 millones de m2 de espacio de almacenamiento, gestiona una red compuesta por más de 1,300 proveedores de transporte y atiende a más de 1,500 clientes activos en México.

Busca aprovechar las oportunidades de la relocalización de cadenas productivas

Asimismo, el operador logístico reforzó su presencia en operaciones transfronterizas, que se han vuelto estratégicas ante un nuevo auge del nearshoring y las nuevas oportunidades en la relocalización de cadenas productivas hacia México.

En este sentido, Alejandra Méndez afirmó que la integración de Solistica puede ayudar a capturar las oportunidades del creciente mercado cross-border y regional.

“La integración de Solistica crea la plataforma logística más grande de México, potenciando el nearshoring y permitiéndonos capturar las oportunidades del creciente mercado cross- border y regional,” agregó Alejandra Méndez.

Por su parte, el vicepresidente de Relación con Inversionistas de Traxión, Antonio Tejedo, señaló que la adquisición de Solística ayuda a mejorar significativamente la competitividad logística del país, al resolver cuellos de botella en la cadena de suministro y permitir la consolidación de soluciones integrales para múltiples industrias.

“Una logística robusta es un imán para la inversión extranjera directa, especialmente en sectores como la manufactura avanzada, donde México ha crecido un 20% anual desde 2019, frente a un promedio global del 7%”, comentó Antonio Tejedo, vicepresidente de Relación con Inversionistas de Traxión.

Traxión ı Foto: Traxión

Agregó que el comercio entre México y Estados Unidos se ha convertido en el mercado logístico de mayor crecimiento a nivel mundial, con un valor proyectado de 38 mil millones de dólares en 2025 y más de 50 mil millones en 2029.

El pasado mes de julio, Traxión anunció la adquisición de Solistica, empresa de servicios logísticos creada por FEMSA, por un monto aproximado de 80 millones de dólares.

De esta forma, el operador logístico buscó impulsar zonas industriales clave como

Monterrey, León, Guadalajara y la zona metropolitana del Valle de México.

Traxión proyecta ingresos por 48 mil millones de pesos para 2025

Además, Traxión proyectó ingresos por más de33 mil millones de pesos en 2025 lo que impulsará el portafolio de la empresa hacia negocios con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad.