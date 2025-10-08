Bitso ahora venderá acciones desde 20 pesos

Será posible invertir en más de 5 mil acciones de EU

Bitso, una plataforma de comercio de criptomonedas, anunció que incursionará en el mercado accionario, donde sus clientes podrán adquirir acciones de distintas compañías con una inversión desde 20 pesos.

“El nuevo producto permitirá a usuarios mexicanos comprar y vender fracciones de acciones y ElFs de compañías lideres a nivel global desde 20 pesos, además de cripto, democratizando el acceso a la inversión” aseguró Daniel Vogel, CEO y cofundador de Bitso en un evento para prensa.

De acuerdo con el CEO, este lanzamiento responde a la creciente demanda de sus clientes por mayores opciones de diversificación con instrumentos tradicionales, eliminando las barreras geográficas y los procesos burocráticos que tradicionalmente han limitado el acceso a los mercados de capitales internacionales para la población mexicana.

Cabe destacar que en la plataforma de Bitso será posible invertir en más de 5 mil acciones de Estados Unidos, incluyendo ETFs (fondos cotizados en bolsa, por su sigla en inglés) y acciones de compañías como Meta, Tesla, Microsoft, Nvidia y muchas más de una manera accesible para cualquier persona en México.

El servicio estará disponible las 24 horas del día los siete días de la semana, con disposición de fondos inmediata.

“Este lanzamiento no es solo un producto nuevo; es el resultado de 11 años de trabajo incesante en Bitso para desmantelar las barreras de los servicios financieros tradicionales”, comentó.

“Estamos cumpliendo nuestra misión de hacer que el futuro financiero sea accesible para todos y de seguir siendo un referente en la industria”, añadió.

Adicionalmente, Bitso comenzará el despliegue de la nueva identidad visual de la compañía y el rediseño de la app, que se renovará de manera gradual a partir de este 8 de octubre en todos los mercados donde Bitso opera: México, Argentina, Brasil y Colombia.

“Nuestra visión es ambiciosa y clara. Queremos evolucionar a Bitso para convertirse en la aplicación que acompañe a los clientes en todo su viaje hacia la libertad financiera”, concluyó.

