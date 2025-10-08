Coppel busca bancarizar a 3 millones de mexicanos para 2030.

A través de su plan integral de transformación digital, Grupo Coppel busca bancarizar a más de 3 millones de usuarios hacia 2030, de acuerdo con la meta que se planteó el pasado 9 de junio, cuando presento su cambio de imagen.

La firma presentó su nueva plataforma de comercio electrónico, en la cual se busca crear un ecosistema físico y digital integrado, previsto para los siguientes cinco años.

Coppel señaló que esta transformación tendrá tres líneas de acción y una inversión de 80 mil millones de pesos (mmdp), de los cuales la mitad (40 mmdp) sería asignado en “expansión para estar más cerca de clientes”, 10 por ciento (8 mmdp) en movilidad y sostenibilidad, y 40 por ciento (32 mmdp) en transformación digital, rubro enfocado en la renovación y profundidad de su plataforma e-commerce y modernización de servicios financieros, detalló la empresa.

Esta modalidad de comercio electrónico, de acuerdo con Coppel, tiene como meta aumentar la participación de ventas en línea hacia 2030, lo que permitiría, a su vez, bancarizar a más de 3 millones de usuarios de la compañía en los próximos cinco años.

Coppel apuesta por compras más fáciles

Gloria Canales, directora Corporativa de E-commerce y Omnicanalidad, señaló que “con esta plataforma damos un paso decisivo en la transformación digital de Grupo Coppel. Además de responder a las nuevas exigencias de nuestros clientes, también nos permite evolucionar junto a ellos, ofreciendo experiencias de compra más rápidas, seguras y personalizadas”.

La plataforma propone adquisición más agilizada de productos, mediante el guardado de productos o carritos de compra para retomarlos desde cualquier dispositivo, comparación simultánea de artículos y mayor inteligencia en filtros de búsqueda.

El financiamiento digital, que abarca solicitud de crédito en línea, realización de préstamos y abonos, también ofrece mayor accesibilidad, al poder concretarse desde la aplicación, sitio web o WhatsApp.

Para brindar accesibilidad e inclusión digital directamente a los clientes, Grupo Coppel brindará acompañamiento y asesoría de vendedores de pisto de venta, en los más de 4 mil kioscos con los que cuenta en tiendas.

JVR