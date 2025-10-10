Banamex informa: 4 sucursales en Veracruz y 1 en Puebla permanecen cerradas debido a las lluvias

Banamex informó este viernes el cierre temporal de cinco sucursales bancarias ubicadas en los estados de Veracruz y Puebla, debido a las fuertes lluvias que han afectado la zona norte de ambas entidades en los últimos días.

La institución detalló que cuatro sucursales en Veracruz y una en Puebla permanecerán cerradas mientras se realizan labores de evaluación y restablecimiento del servicio, priorizando la seguridad de clientes y colaboradores.

¿Cuáles son las sucursales afectadas?

En el estado de Veracruz, las sucursales que se mantienen fuera de servicio son:

TE RECOMENDAMOS: Efectos meteorológicos Marina y Defensa activan planes de auxilio por efectos de Raymond

Sucursal 213 Poza Rica : Av. 2 Norte, Col. Obrera, C.P. 93260, Poza Rica.

Sucursal 889 Palmas, Poza Rica : Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 1610, Col. Fraccionamiento Palmas, C.P. 93230,Poza Rica.

Sucursal 4313 Plaza Cristal, Poza Rica : Blvd. Lázaro Cárdenas 807, Col. Morelos, C.P. 93340, Poza Rica.

Sucursal 4812 Álamo: Av. Independencia 174-A, Col. Álamo, C.P. 92730, Álamo Temapache.

En el estado de Puebla:

Sucursal 184 Huauchinango: Portal Zaragoza 3A, Col. Centro, C.P. 73170, Huauchinango.

Por su parte, Banamex señaló que se encuentra trabajando para restablecer el servicio lo antes posible, realizando evaluaciones técnicas en las zonas afectadas y en coordinación con las autoridades estatales y federales para garantizar un regreso seguro a las operaciones.

Asimismo, reiteró su compromiso con los usuarios de mantener la continuidad de los servicios a través de sus canales digitales, como Banca Móvil, BancaNet y cajeros automáticos, los cuales continúan disponibles en localidades cercanas.

El banco subrayó que mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y de las recomendaciones emitidas por Protección Civil y otras autoridades, a fin de tomar decisiones oportunas ante posibles nuevas afectaciones en la región.

Banamex expresó su solidaridad con las comunidades afectadas por las lluvias e hizo un llamado a la población para extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL