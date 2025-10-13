Aeropuerto alista cárcamos para evitar inundaciones de cara al Mundial

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AIBJCM) ha avanzado en la remodelación de las Terminales 1 y 2, y lleva un avance de 15 por ciento; además, la reparación de los cárcamos ha evitado que, con las últimas lluvias, se hayan detenido completamente las operaciones; actualmente, los siete drenajes funcionan al 60 por ciento de su capacidad, pero se contempla que de cara al Mundial de Futbol 2026, se llegue al 100 por ciento, aseguró Juan José Padilla Olmos, director del AIBJCM.

“Hemos afrontado con medidas, con reparaciones y mantenimiento a los cárcamos, a los drenajes. Ustedes han podido observar que ya las últimas lluvias que también han sido intensas, no nos ha afectado para cerrar el aeropuerto. Hubo un par de horas que cerramos el aeropuerto, en la última intensa, pero el aeropuerto siguió trabajando”, añadió Padilla.

El Dato: De acuerdo con el director de la terminal, se espera que en abril de 2026 se tenga un avance del 70% en las obras de la terminal.

El directivo aseguró que a pesar de las críticas que se han recibido por las inundaciones, la administración de la terminal aérea ha trabajado con los cárcamos, por lo que actualmente se ha observado un “mejor aeropuerto y una menor afectación por este tipo de fenómenos”; no obstante, invitó a las personas y medios de comunicación a visitar el recinto aeroportuario, con la finalidad de corroborar las acciones que se han realizado.

El directivo también destacó que, antes del inicio del Mundial 2026, se espera tener “funcionando al 100 por ciento” los drenajes para evitar afectaciones a las instalaciones; también, mencionó que, las áreas verdes que se encuentran por arriba o al nivel de las pistas de rodaje, se reducirán entre 10 y 15 centímetros por debajo de éstas, para evitar inundaciones; así como implementar limpiezas y desazolve de drenajes, y consideró que con estas modificaciones, “no vamos a tener ningún problema”.

8.5 mil mdp, el presupuesto que se prevé para obras del AICM

29.6 millones de pasajeros atendió el AICM hasta agosto

“Vamos a aplicar una medida sobre todas las áreas verdes que tenemos en el aeropuerto. Tenemos 17 hectáreas de áreas verdes y tres o cuatro hectáreas de plataformas y pistas”, dijo el encargado de la terminal.

En este sentido, explicó que de esas áreas verdes hay un porcentaje muy importante que está al nivel o por arriba de los servicios de las pistas, ya hay muchas áreas que están disminuyendo su nivel a 10-15 cm en promedio debajo de esas pistas. “Entonces, no se van a comprar más cárcamos, con los que tenemos son suficientes. Vamos a implementar una buena limpieza, un buen desazolve de los drenajes y creemos que no vamos a tener ningún problema”.