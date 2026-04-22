Edgardo del Rincón de BanBajío a Banamex, esta es su trayectoria

El Banco Nacional de México (Banamex) anunció este miércoles 22 de abril de 2026 el nombramiento de Edgardo del Rincón Gutiérrez como su nuevo director general (CEO).

Del Rincón llega para sustituir a Manuel Romo, quien presentó su renuncia tras siete años al frente de la institución para enfocarse en proyectos de desarrollo social y educación.

Este relevo ocurre en un momento crucial para la entidad, que bajo el control del empresario Fernando Chico Pardo, busca consolidar su independencia operativa de Citigroup y maximizar su rentabilidad de cara a una futura Oferta Pública Inicial (OPI).

Con más de 30 años de experiencia regresa a la cabeza ı Foto: Redes sociales

¿Quién es Edgardo del Rincón?

Con cuatro décadas de experiencia en el sector, el nombramiento de Del Rincón ha sido interpretado como un “regreso a casa”.

El economista egresado del Tecnológico de Monterrey pasó más de 30 años en las filas de Banamex y Citigroup, donde llegó a ser director general adjunto antes de partir hacia nuevos retos.

Carlos del Rincón destaca por su exitosa trayectoria en BanBajío, donde fungió como director general desde julio de 2019 entregando resultados históricos.

Bajo su liderazgo, la institución logró que sus acciones crecieran más del 50% y alcanzó niveles de eficiencia operativa del 39.8% al cierre de 2025, posicionándose como líder en el mercado.

Asimismo, su amplia visión global, forjada a través de su experiencia en mercados emergentes de Centroamérica y Asia, específicamente en Singapur, Corea del Sur y Filipinas, le otorga una perspectiva única para enfrentar la transformación digital.

Me sumo a un gran equipo para darle continuidad al plan estratégico, impulsando nuestra transformación tecnológica y la digitalización, con el cliente en el centro de todo lo que hacemos

Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Banamex, reconoció la labor de Manuel Romo, calificándolo como un directivo “excepcional”.

Romo permanecerá en el cargo hasta el próximo 1 de junio para asegurar una transición institucional y ordenada.

La llegada de Del Rincón envía una señal clara a los inversionistas, Banamex entra en una fase de optimización agresiva.

¡Cambio en Banamex! 💼🏦 Manuel Romo anunció su renuncia como director general tras siete años al frente de la institución, efectiva a partir del 1 de junio. 📊



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Fernando Chico Pardo ha sido enfático en que el objetivo final de este movimiento es posicionar nuevamente al Banco Nacional de México como la institución líder del país.

Con un índice de morosidad bajo y una rentabilidad probada, el perfil de Del Rincón encaja con la visión de Chico Pardo, un banco más ágil, tecnológicamente avanzado y con una eficiencia operativa que garantice los mejores resultados para sus nuevos inversionistas.