FUNO logra avances concretos en regeneración de ecosistemas hacia 2030

Fibra Uno (BMV: FUNO), el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y América Latina, conmemora el Día Mundial de la Tierra (22 de abril) con resultados tangibles en la regeneración de suelos y ecosistemas a lo largo del territorio nacional, reafirmando su compromiso con un modelo de negocio que equilibra crecimiento económico y protección del entorno.

Entre las acciones más significativas destacan los proyectos de restauración del ecosistema. En la Ciudad de México, FUNO ha impulsado la conservación del reservorio de agua en la Barranca de Tarango, la regeneración de chinampas y limpieza de canales en Xochimilco, y actividades de restauración del bosque de agua de San Pablo Oztotepec (Milpa Alta), iniciativa que convocó a 110 voluntarios y benefició directamente a 17,715 personas.

De 2023 al cierre de 2025, FUNO ha trabajado junto con Reforestamos México A.C. para la regeneración del ecosistema de la mariposa monarca, incidiendo en la reforestación de 10 hectáreas con 7 mil árboles, la creación de 10 jardines polinizadores y la construcción de un vivero forestal con capacidad para producir 100 mil plantas nativas. Además, se brindó capacitación a 800 personas mediante talleres de monitoreo y sensibilización. También se elaboró un manual de monitoreo en lengua mazahua para fortalecer la participación comunitaria indígena.

Junto con COVA en Oaxaca, se ha trabajado en la construcción de 11 humedales que mejorarán el acceso a agua limpia y saneamiento en comunidades indígenas zapotecas en los valles centrales de Oaxaca mediante procesos naturales que incluyen plantas, grava y microorganismos, contribuyendo también a la mitigación del cambio climático y beneficiando directamente a a más de 3 mil personas.

De cara a 2030, la Estrategia de Sostenibilidad de FUNO contempla la conservación de 50 kilómetros de áreas verdes reforestadas, consolidando su visión de largo plazo y compromiso por un desarrollo inmobiliario que proteja el medio ambiente.

“La sostenibilidad es una responsabilidad continua que guía nuestras decisiones. La eficiencia en el uso de los recursos, junto con la regeneración ambiental, son pilares que nos permiten construir un portafolio más resiliente y preparado para los desafíos del futuro”, indicó Ana Karen Mora, directora de Sostenibilidad y Fundación FUNO.

Estos avances en restauración se complementan con una gestión operativa que ha reducido el impacto ambiental de sus inmuebles de forma sostenida. En menos de una década (2018–2025), FUNO ha logrado reducir 70.7% la intensidad de sus emisiones; 78.6% la intensidad de energía global y 63.8% la intensidad hídrica, posicionándose como referente en el sector inmobiliario en materia de gestión responsable del agua, especialmente relevante en un contexto donde este recurso es cada vez más limitado.

Estos avances se alinean con iniciativas de regeneración y biodiversidad impulsadas por la compañía, orientadas a restaurar ecosistemas y fortalecer el equilibrio ambiental en México. A través de proyectos enfocados en la regeneración de ecosistemas, el manejo responsable de recursos y la integración de infraestructura sostenible, FUNO contribuye a un modelo de desarrollo más resiliente.

De esta forma, al llegar a su 15 aniversario, FUNO consolida su visión de largo plazo hacia un modelo de negocio que equilibra el crecimiento económico con la protección del entorno para así contribuir activamente a un futuro más sostenible.

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FGR