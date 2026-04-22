Canadá ‘no permitirá que Estados Unidos dicte las condiciones de la revisión del T-MEC’: Carney

El primer ministro de Canadá, Mark Carney afirmó que su país no permitirá que Estados Unidos dicte unilateralmente las condiciones de la revisión prevista del tratado comercial norteamericano, T-MEC.

México y Estados Unidos ya han tenido dos rondas de conversaciones sobre la revisión y la primera ronda formal de negociaciones será el próximo mes. No se ha anunciado ninguna fecha para las conversaciones en las que participe Canadá, aunque está previsto que la revisión concluya antes del 1 de julio.

El exprimer ministro de Quebec, Jean Charest, que forma parte de un grupo de expertos que asesora a Carney sobre las relaciones económicas entre Canadá y Estados Unidos, dijo al medio local Radio-Canada que Washington estaba buscando “muchas concesiones” de Ottawa antes de que comenzaran las conversaciones.

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“No se trata de que Estados Unidos dicte las condiciones. Estamos negociando, podemos llegar a un resultado mutuamente satisfactorio, pero llevará algún tiempo”, dijo Carney a periodistas.

El primer ministro Mark Carney y el presidente de Donald Trump en foto de archivo ı Foto: Reuters

El año pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles a importaciones clave procedentes de Canadá, que respondió con contramedidas. Mark Carney ha dicho que las acciones del presidente estadounidense implican que Canadá necesita diversificar su comercio y reducir su fuerte dependencia de Estados Unidos.

La principal negociadora comercial de Canadá con Estados Unidos, Janice Charette, dijo que no esperaba que Canadá y Estados Unidos resolvieran todas las cuestiones antes del 1 de julio, pero que eso no significaría que el acuerdo comercial norteamericano fuera a fracasar.

En Washington, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer afirmó que, a menos que Canadá entablara conversaciones sobre la ampliación de las denominadas normas de origen que permiten que las mercancías entren en Estados Unidos sin aranceles, su país podría verse obligado a imponer otros controles fronterizos.

Greer declaró en una audiencia del Congreso que Canadá estaba “apostando aún más por la globalización” de una forma que entraba en conflicto con las prioridades comerciales de Estados Unidos.

“Si los canadienses no quieren esas reglas de origen, entonces tendremos que establecer alguna otra forma de control fronterizo para asegurarnos de que no nos vemos en desventaja”, dijo Greer.

Mark Carney ı Foto: Reuters.

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LMCT