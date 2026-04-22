Manuel Romo renuncia a la dirección de Banamex; llega Edgardo del Rincón

Manuel Romo Villafuerte, director general del Banco Nacional de México (Banamex) renunció a su cargo al frente de la institución financiera después de una gestión de siete años, efectiva a partir del 1 de junio.

Banamex informó que las riendas del banco serán tomadas por Edgardo del Rincón Gutiérrez, quien fue director general de BanBajío.

Sobre el cambio, el presidente del Consejo de Administración de Banamex, Fernando Chico Pardo, destacó que Romo Villafuerte “ha sido un directivo excepcional y de primera, tanto en lo profesional como en lo humano”, y añadió que entrega un Banamex fuerte y dinámico listo para la siguiente etapa.

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Asimismo, señaló que “el consejo de administración confía en la trayectoria de Edgardo como un exitoso y consolidado líder , cuyo conocimiento y experiencia contribuirán al crecimiento y éxito de Banamex”.

Edgardo del Rincón Gutiérrez, nuevo director general de Banamex. ı Foto: conecta.tec.mx

Por su parte, Ernesto Torres Cantú, director de Internacional en Citi, sostuvo que durante sus siete años como CEO, Manuel Romo dirigió con éxito a Banamex, reforzando su solidez y crecimiento como una institución mexicana emblemática concretando su separación de Citi.

“Fue el líder ideal para preparar a Banamex para su próximo capítulo dejando a la institución lista para el futuro y ahora continuar con sus proyectos personales. El nombramiento de Edgardo como Director General marca un momento crucial para Banamex. Su amplia experiencia bancaria y su enfoque estratégico y transparente con los inversionistas serán invaluables a medida que Banamex avance hacia su planeada oferta pública. Esperamos con entusiasmo esta nueva etapa bajo el liderazgo de Edgardo”, refirió.

Banamex ‘queda en las mejores manos’: Manuel Romo

En tanto, Manuel Romo aseguró que después de casi siete años al frente de Banamex, cierra un ciclo profesional con profundo orgullo por lo que logró y afirmó que se va agradecido por lo alcanzado además de asegurar que deja un grupo financiero sólido, bien posicionado y en crecimiento .

“Me voy enormemente agradecido con su gente y con su extraordinario equipo de dirección. Dejo un grupo financiero sólido, bien posicionado y en crecimiento. Con Fernando como accionista de referencia, Banamex queda en las mejores manos, avanzando hacia su desincorporación de Citi y con una estrategia clara para su futuro”, añadió.

Edgardo del Rincón regresa a Banamex

Edgardo del Rincón añadió que se encuentra “feliz de regresar a Banamex, una institución que por más de tres décadas me acobijó y que considero mi casa".

“Me sumo a un gran equipo directivo para darle continuidad al plan estratégico , impulsando nuestra transformación tecnológica y digitalización, con el cliente en el centro de todo lo que hacemos para construir la mejor experiencia en cada segmento y lograr los mejores resultados financieros para nuestros inversionistas. Estoy convencido de que, bajo el liderazgo de Fernando Chico Pardo, llevaremos a Banamex a ser de nuevo el líder del sector financiero del país”.

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cehr