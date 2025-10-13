En septiembre, canasta alimentaria en zonas urbanas por encima de la inflación general anual

En septiembre de 2025, el costo de la canasta alimentaria en el ámbito urbano fue de 2 mil 454.74 pesos y registró un aumento de 4.7 por ciento, mientras que en el rural ascendió a mil 850.65 pesos y se incrementó 3.6 por ciento, ambas cifras a tasa anual; en el primer caso fue superior a la inflación general anual de 3.8 por ciento; y en el segundo fue menor, indicó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

“Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el de bistec de res (de cualquier parte que se saque), fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria”, indicaron las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI).

En específico, en el ámbito rural, los productos con mayor incidencia en el aumento de la canasta alimentaria fueron alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar con un incremento de 7.6 por ciento; seguido de bistec de res (de cualquier parte que se saque), con un aumento de 18.7 por ciento; y finalmente, molida de res, 17.7 por ciento.

En el caso del ámbito urbano, los productos que incidieron en la variación anual fueron los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, con un incremento de 7.6 por ciento; seguido de bistec de res, 18.7 por ciento y leche pasteurizada de vaca con un aumento de 9.2 por ciento.

Canasta alimentaria y no alimentaria





Respecto a las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) o el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria, se registraron variaciones porcentuales anuales, en el caso del ámbito rural se ubicó en 3 mil 403.50 pesos y se incrementó 3.4 por ciento, por debajo de la inflación general anual de 3.8 por ciento; mientras que en el urbano ascendió a 4 mil 740.84 pesos, pero se mantuvo igual que el dato de la inflación, en 3.8 por ciento.

“Las LPI se conforman de los alimentos (canasta alimentaria) y de bienes y servicios (canasta no alimentaria). Respecto a los productos que más contribuyeron al cambio anual de las LPI fueron los de la canasta alimentaria en los dos ámbitos; esta incidencia fue mayor en el urbano (63.9 por ciento) que en el rural (56.5 por ciento)”, señaló el Instituto.

Los rubros con mayor incidencia en el aumento del costo de las canastas alimentaria y no alimentaria en zonas rurales fueron la canasta alimentaria con un incremento de 3.6 por ciento; seguido de cuidados personales, con 6.5 por ciento; y educación, cultura y recreación, 5.6 por ciento.

En el caso del ámbito urbano, los rubros que ayudaron al incremento de las canastas, fue el aumento en la canasta alimentaria, 4.7 por ciento; educación, cultura y recreación, 5.7 por ciento y cuidados personales, 6.7 por ciento.

