Nobel de Economía 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganaron este lunes el Premio Nobel de Economía 2025, por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación.

La mitad del premio es para John Mokyr por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico; mientras la otra mitad es conjunta para Philippe Aghion y Peter Howitt; ellos explican la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa.

Mokyr, mediante el uso de fuentes históricas, descubre que el crecimiento económico sostenido es una normalidad que vivimos en la actualidad; da a entender que la innovación debe tener explicaciones científicas, ya que en el pasado muchas de ellas no daban los resultados esperados por falta de pruebas, y reitera la importancia de que la sociedad esté abierta al cambio y nuevas ideas.

Aghion y Howitt desarrollaron en la década de los noventa un modelo matemático para la denominada destrucción creativa, que consiste en que cuando un producto es nuevo y sale al mercado, las empresas que venden algo más antiguo salen perdiendo y, por consecuencia, son superadas por la competencia; con esto se entiende que la innovación es necesaria para tener avances y competir con todas las demás de acuerdo a su ramo.

Los tres laureados advierten que la destrucción creativa genera conflictos que deben gestionarse. De lo contrario, la innovación se verá perjudicada por grupos de interés o empresas, además de no caer en el estancamiento.

