SICT cierra el Puente López Portillo en Álamo por daños estructurales tras paso de ‘Raymond’

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Veracruz señaló que el Puente López Portillo, ubicado en el municipio de Álamo, será cerrado hasta nuevo aviso luego de que resultó con daños estructurales tras las precipitaciones ocasionadas por la tormenta tropical “Raymond”, el fin de semana pasado.

“La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Veracruz informa a la población del municipio de Álamo y zonas aledañas que el Puente López Portillo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, indicó en una tarjeta informativa.

La dependencia explicó que la estructura que se encuentra en la carretera federal Tihuatlán-Alazán, tramo Tihuatlán-Alazán en el kilometro 34+400 presentó asentamientos “ocasionados por las intensas lluvias generadas por el paso de la tormenta tropical Raymond” y permanecerá cerrado para salvaguardar la integridad de las personas usuarias.

“Las precipitaciones en la zona provocaron inundaciones, asentamientos y afectaciones al puente que se encuentra en la ruta 127 lo que representa un riesgo para la seguridad de las y los usuarios”, agregó.

Recomendó utilizar rutas alternas como la autopista México-Tuxpan, dirección a Tuxpan y utilizar el libramiento hacia la carretera libre Tuxpan-Alazán para llegar a sus destinos.

“La SICT Veracruz agradece la atención de la ciudadanía y reitera que se trabaja de manera coordinada y prioritaria para restablecer el paso con la mayor prontitud posible garantizando en todo momento la seguridad de los usuarios”, añadió.

Veracruz es uno de los cinco estados que registran mayores afectaciones por las lluvias torrenciales registradas entre el 6 y 9 de octubre, y que hasta el momento han dejado 64 personas muertas.

En la entidad, la SICT desplegó a 184 trabajadores y 94 máquinas que apoyan en labores de atención en carreteras a los gobiernos municipales en Poza Rica y Álamo.

Más temprano este lunes, el titular de la dependencia federal, Jesús Esteva Medina, detalló que en el estado se registraron afectaciones en 90 kilómetros de las carreteras federales 127, 129, 130 131, 140, 145, 150, 175, 180 y 185.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT también reportó 73 interrupciones carreteras en Veracruz, donde se han retirado 11 mil 852 metros cúbicos de materiales de deslaves.

