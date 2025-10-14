Economía ajustará políticas arancelarias de México en 2026

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que México ajustará algunas de sus políticas arancelarias el próximo año “en función de cómo quede el panorama general” de la relación comercial entre Estados Unidos y China.

“El año entrante tendremos que ir ajustando muchas de nuestras políticas arancelarias y otro tipo en función de cómo quede el panorama general que todavía no concluye, les decía yo que no sabemos todavía China y Estados Unidos a qué acuerdo van a llegar o cómo va a funcionar porque es el grueso del comercio mundial, que hoy no sabemos cómo va a funcionar, con qué reglas y en función de esas reglas cuando estén, pues nosotros tenemos que diseñar las nuestras para participar de la mejor manera”, indicó Marcelo Ebrard Casaubón en su participación durante una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Marcelo Ebrard Casaubón destacó, que a pesar, de la incertidumbre que hay sobre las tensiones comerciales entre el gigante asiático y Estados Unidos, México no debe permitir que el déficit comercial con China “siga creciendo” porque el impacto recae en la planta productiva nacional.

En ese sentido, Marcelo Ebrard Casaubón abundó en que por eso se envió en el Paquete Económico 2026, la propuesta de ampliar las tarifas a alrededor de mil 400 fracciones arancelarias provenientes de países asiáticos, en específico de China.

“Bueno, de todas maneras lo que sí es una decisión por ahora aún y cuando todavía no sabemos a dónde van a llegar Estados Unidos y China, es que no podemos permitir que el déficit siga creciendo como está creciendo, impacta en nuestra planta productiva”, añadió Marcelo Ebrard Casaubón.

Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo que, las medidas tampoco son para todo el comercio exterior que realiza el país, pero el objetivo es que el déficit no se incremente como se ha hecho, “si no hacemos algo pues quién sabe dentro de un año en qué punto estaría creciendo ¿no?”.

Marcelo Ebrard Casaubón añadió que, la SE ha buscado que también haya otras fuentes de proveeduría para tampoco causar daños en los sectores productivos del país; y que aunque la Cámara de Diputados tenía contemplado dar un dictamen el 20 de octubre, la decisión se realizará hasta noviembre, pero el retraso servirá para tomar en cuenta las opiniones de los sectores a los que han consultado.

“Hemos procurado ver que haya otras fuentes de proveeduría, en fin no hacerle daño a sectores productivos, y ahora la Cámara de Diputados nos dijo -bueno me voy a tardar un poquito más en el análisis de ustedes- también porque muchos sectores con los que estamos trabajando ahorita en la consulta del tratado nos han dado mucha información específica que hay que tomar en cuenta y hay que escuchar,es sensato hacerlo”.

Respecto a la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) Marcelo Ebrard Casaubón afirmó que, por ahora ya se inició el proceso de las consultas de evaluación del acuerdo, pero también esperan llegar a noviembre con el menor número de “obstáculos” en la relación bilateral con Estados Unidos, especialmente, sobre los aranceles que preocupan a México y sobre lo que le preocupa al gobierno estadounidense del país.

“Entonces, ¿qué hicimos?, decirle a Estados Unidos muy bien lo que México plantea es que todas tus decisiones tarifarias que estás tomando tienen impactos negativos y costos y esas son nuestras preocupaciones sobre el tratado porque esencialmente contradicen el tratado, todas hasta la última… pero también tú preséntame qué es lo que te preocupa o cuáles son tus concerns respecto a nosotros,porque el objetivo es que ya al término del plazo, que como ustedes saben es pronto, no es que sea un día que no podamos mover pero en noviembre quisiéramos tener ya, pues o haber arribado a acuerdos en estos temas que estoy comentando en paralelo al inicio de las consultas para la revisión del tratado”, comentó.

