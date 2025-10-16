Devolución de ahorros a clientes de CIBanco se lleva de forma ordenada, asegura Condusef.

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Oscar Rosado Jiménez, comentó que el proceso de liquidación y la devolución de los ahorros de los clientes de CIBanco se está llevando a cabo de manera ordenada y sin complicaciones.

Tras un evento organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), comentó que esto se debe a que CIBanco poseía pocos clientes, con un total de 32 mil.

“Llevamos un proceso ordenado”, dijo.

Mencionó además que existen 70 peticiones de asesoría directa vía telefónica y de call center, las cuales fueron solicitadas por los ahorradores de CIBanco a la Condusef.

“Hay 120 solicitudes en redes sociales, te arroban, te preguntan qué tienen qué hacer y como seguir el procedimiento”, comentó el presidente de la institución.

Dijo que de los 32 mil usuarios, poco más de 8 mil tenían saldos menores a mil pesos.

“Se acercan primero los ahorradores que tienen más de mil pesos”, dijo.

Destacó que el dinero que se está entregando a los clientes de CIBanco no provienen de fondos públicos, sino que corresponden al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que es financiado por aportaciones brindadas por cada uno de los bancos que operan en México.

“No tenemos problemas con usuarios de Intercam”, mencionó Rosado Jiménez.

La situación de CIBanco e Intercam Banco se dio luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los señaló, junto a Vector Casa de Bolsa, de lavar dinero proveniente del narcotráfico, aunque de acuerdo con la Presidenta Sheinbaum, accionistas de CI y con autoridades financieras, no se logró encontrar alguna prueba contundente de este delito.

Piden a jóvenes cuidar sus finanzas

Por otro lado, durante un evento de la Asociación de Bancos de México, Oscar Rosado Jiménez instó a los jóvenes a manejar bien sus finanzas y su dinero.

“Jóvenes si no manejan bien las finanzas tarde o temprano les va a llegar la tarjeta amarilla, y si no pagan les llegará la tarjeta roja, y van a quedar expulsados del sistema de crédito”, comentó el funcionario, quien realizó una comparación de la educación financiera con un partido de futbol.

Agregó que “la verdadera inclusión financiera comienza cuando el conocimiento se convierte en acción cotidiana”.

Por su parte, el presidente de la ABM, Emilio Romano, destacó que pese a que cada vez más personas ahorran en cuentas de nóminas o pensiones, son muy pocas las que aprovechan productos de inversión que les permitan hacer crecer su dinero.

La Condusef instó a los jóvenes a manejar bien sus finanzas y su dinero. ı Foto: Cuartoscuro

“Lo que nos demuestra la necesidad de dotar a la población de herramientas y conocimientos para mejorar su estrategia de ahorro y alcanzar sus metas con mejores rendimientos”, mencionó.

Resaltó que uno de los retos que enfrenta el gremio que representa es el de impulsar el buen uso de los ingresos y fomentar una cultura de ahorro e inversión que permita a más personas alcanzar sus objetivos; por ello, dijo, es esencial que cada vez más personas conozcan y aprovechen las opciones que la banca ofrece en la materia.

“La educación financiera es pieza clave para el desarrollo de las familias y de nuestro país”, aseguró.

