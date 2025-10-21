Ebrard confía en acuerdo con EU; asegura avance de 90%

En 90 días se vence el plazo del impuesto que pretende aplicar la administración del presidente Donald Trump para la imposición de aranceles, sin embargo, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que las negociaciones con Estados Unidos cuentan ya con un “avance muy importante de alrededor de 90 por ciento”.

“Respecto a los 90 días, el plazo que se dio (por EU), que ya estamos a pocos días, estuve en Washington el día jueves y el día viernes de la semana pasada… Yo diría que tenemos un avance muy importante, prácticamente de todos los elementos que estamos conversando, previos a la revisión del tratado, tenemos un avance alrededor del 90 por ciento”, comentó.

El secretario recordó que será el próximo 29 de octubre cuando se cumple el plazo de 90 días establecido por el gobierno de Estados Unidos para la aplicación de aranceles de 30 por ciento a México, sin embargo, señaló que “Conversaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial dentro del plazo de 90 días, o más.”

Tras comparecer por casi tres horas de manera privada ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ebrard indicó que “prácticamente todos los temas que le preocupan tanto a México como a Estados Unidos se han puesto sobre la mesa”.

En relación al sector del acero y aluminio, aclaró que se presentaron diversas propuestas a Estados Unidos y se espera una pronta respuesta. Y aunque se mostró optimista sobre la marcha del T-MEC, enfatizó que el país está preparado para enfrentar cualquier revés en este proceso.

Ebrard, también destacó el crecimiento en la inversión extranjera directa en México, con un portafolio de mil 776 proyectos, lo cual representa alrededor de 297 mil millones de dólares e incluye desarrollos innovadores en inteligencia artificial.

