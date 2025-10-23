Inflación general baja a 3.63% en primera quincena de octubre: Inegi

El dato de la inflación se informó este jueves.

En la primera quincena de octubre, la inflación general anual se ubicó en 3.63 por ciento, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera quincena de octubre de 2025, el INPC registró un nivel de 141.608: aumentó 0.28 por ciento respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.63 por ciento. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.43 por ciento y la anual, de 4.69 por ciento.

En la primera quincena de octubre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 141.608 y representó un aumento de 0.28% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.63%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/bb4s8bvJy6 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 23, 2025

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.18 % a tasa quincenal y anual a 4.24 por ciento.

“A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.09 % y los de servicios, 0.26 por ciento. A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente creció 0.64 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras bajaron 1.27 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 1.79 por ciento. Lo anterior, en mayor medida, por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país”, informó el instituto en un comunicado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR