Cambio climático impulsa los negocios verde en México

En los últimos años se han observado desastres naturales importantes que han afectado a México, dejando en claro que la sostenibilidad dejó de ser, desde hace ya mucho tiempo, solamente una tendencia, para convertirse en una necesidad estratégica para las empresas, algo así como el ADN de las compañías.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el costo que generan los desastres naturales derivados del cambio climático, ascienden a más de 100 mil millones de pesos anuales, un costo superior al que pueden llegar algunas inversiones en la materia.

Este 24 de octubre, se conmemora el Día Internacional del Cambio Climático, una fecha que tiene como objetivo concientizar sobre los efectos que tiene el calentamiento del planeta.

En naciones como México, las condiciones socioeconómicas como la pobreza y las desigualdades, la fragilidad de los ecosistemas y las características geográficas y climáticas hacen que el país sea sumamente vulnerable a los cambios climáticos, de acuerdo con un artículo del INECC.

Tomando esto en consideración, muchas empresas mexicanas e internacionales han apostado por preservar los ecosistemas en un esfuerzo por devolver al planeta un poco de lo que nos da. Partiendo de la premisa de que el mundo enfrenta un desbalance financiero, en el que se invierten más de 7 de billones de dólares en actividades que degradan la naturaleza, mientras que se destinan menos de 200 mil millones de dólares a conservarla, según información del Foro Económico Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio ambiente, firmas como NAT5 Live+ apuestan a revertir la tendencia con la oferta de más de un millón de créditos de naturaleza en México.

Estos bonos, por un valor de 20 millones de dólares, ponen a México a la vanguardia, en un contexto en el que la Unión Europea continúa avanzando en adoptar nuevas regulaciones que pondrán precio a la biodiversidad.

“La cifra pudiera parecer menor si la comparamos con otros mercados; sin embargo, hay que considerar que es un mercado naciente en nuestro país, que apenas está despuntando en Europa, por lo que estamos hablando de una cantidad enorme: 370 millones de pesos que se van directo a la conservación, compensación o restauración de los ecosistemas y que además de tener un impacto positivo en la naturaleza también lo tienen en las finanzas de las empresas, gobiernos o inversionistas”, explicó Guillermo Hinojos Mendoza, fundador de NAT5 y CEO de ASES Ecological and Sustainable Services.

El objetivo 13 de los ODS mandata adoptar medidas urgentes para combatir el Cambio Climático.

Lo anterior es sólo un ejemplo de cómo las empresas en México han impulsado estrategias para aportar, con pequeñas acciones, a la conservación del medioambiente y han dejado de lado el pensamiento de que estas medidas son sólo una tendencia y las han adoptado como parte de su modelo de negocio, aunque hay que destacar que en muchos casos éstas ya estaban embebidas en las compañías.

En México, algunas empresas tienen estrategias y pilares específicos para enfrentar retos como el cambio climático, algunos ejemplos son:

Walmart de México y Centroamérica es una empresa que destaca por su enfoque ambicioso, ya que no sólo apunta a la sostenibilidad, sino que la ha llevado un paso más adelante con convertirse en una “empresa regenerativa” con visión al 2040.

La firma de origen estadounidense afirma que el objetivo ya no es solamente no causar daño al medioambiente, sino tener un impacto positivo; es decir, preservar y regenerar, logrando algunas metas como el hecho de que en 2024, lograron desviar del relleno sanitario 83.2 por ciento de sus residuos, como parte de su meta “Cero residuos”, además de iniciar el despliegue de tiendas regenerativas con más de 100 tiendas abiertas con paneles solares, refrigeración con gases de menor impacto, economía circular y donación de alimentos.

En materia social, Walmart impulsa directamente a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Las inversiones en la materia se concentran en energías limpias, reforestación y eficiencia del agua

Otro ejemplo, es Grupo Bimbo, empresa que ha emitido certificados bursátiles por 15 mil millones de pesos vinculados a objetivos de sostenibilidad. Estos bonos están ligados a metas específicas de reducción de emisiones y eficiencia energética. La empresa ha logrado una disminución del 30 por ciento en sus emisiones de CO2 por tonelada producida en los últimos cinco años.

Cementos Moctezuma presentó su Estrategia de Sostenibilidad “Roadmap 2030”, que incluye cinco pilares fundamentales, como energía y cambio climático, economía circular, salud y seguridad, responsabilidad social corporativa, y medioambiente y biodiversidad. La empresa ha invertido más de 678 millones de pesos en modernización de instalaciones y ha logrado reducir sus emisiones de CO2 en 12 por ciento en los últimos cuatro años.

Por su parte, Grupo Modelo destaca por su enfoque integral y sus metas ambiciosas. Con su programa “Aguas Firmes”, la cervecera ha logrado infiltrar más de 6 millones de m3 de agua en acuíferos del Valle de México, en colaboración con autoridades y comunidades locales, y proyecta duplicar esa cifra en la segunda fase del proyecto.

Además, el 99 por ciento de sus envases de vidrio ya son retornables, y la empresa anunció una inversión de 3 mil 600 millones de dólares para el periodo 2025-2027, con ejes en eficiencia hídrica, modernización de plantas y economía circular.

Los ejemplos, afortunadamente, cada vez son más, demostrando que la iniciativa privada está probando que la sostenibilidad y la rentabilidad

pueden ir de la mano. A través de inversiones verdes y estrategias alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están contribuyendo activamente a la lucha contra el cambio climático y a la construcción de un futuro más sostenible para México. El papel del gobierno y la experiencia internacional refuerzan la importancia de un enfoque integral que combine esfuerzos públicos y privados para enfrentar los desafíos climáticos.