Moctezuma se consolida como un actor con compromiso ambiental

Moctezuma refrendó su liderazgo para contribuir con el desarrollo sostenible de México, en el marco del Día Internacional del Cambio Climático que se conmemora este 24 de octubre y del Día del Ahorro de Energía, el 21 de octubre.

La tarea no es sencilla, pues dentro de este objetivo no se debe descuidar la generación de valor de largo plazo y el progreso para los grupos de interés, por lo que la compañía se ha propuesto a coadyuvar en la limitación del calentamiento global para 2050 por debajo de 2° C, para lo cual ha sumado el compromiso sectorial de entregar un concreto neutro para 2050.

Moctezuma es una empresa mexicana fundada en 1943 que se dedica a la producción, distribución y comercialización de cemento y concreto.

A estas propuestas, la compañía ha sumado muchas más promesas encaminadas en cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), todas encaminadas a afrontar de manera proactiva los desafíos globales.

El Dato: La Compañía redujo 12% las emisiones de dióxido de carbono, mediante el uso de combustibles alternos y procesos eficientes

Como parte de esta tarea, la cementera creó el Roadmap 2030, un plan estratégico con el que atenderá los temas prioritarios para la empresa, los cuales dividió en cinco pilares que se definieron como prioritarios.

Estos, además, están dirigidos a los esfuerzos de la compañía, en los que tiene un impacto positivo.

“La sostenibilidad no se construye con palabras, sino con acciones. Cada mejora en eficiencia energética es un paso firme hacia el futuro que queremos construir. Superar nuestras propias metas demuestra que la sostenibilidad puede ser tangible y, sobre todo, posible cuando se trabaja con visión y compromiso”, puntualizó José María Barroso, director general de Moctezuma.

Recientemente fue inaugurada la instalación del sistema de almacenamiento para transformación de combustibles alternos en la planta de Tepetzingo, Morelos.

Para contribuir con la conciencia sobre los grandes problemas y los efectos devastadores que el cambio climático tiene en el planeta, Moctezuma sigue avanzando con pasos grandes hacia la neutralidad de carbono para 2050 y con las metas globales del Acuerdo de París. Para ello, se han propuesto mantener la inversión en infraestructura, tecnología e innovación en sus procesos.

Asimismo, buscarán reducir las emisiones netas de CO2 a 499 kilogramos por CO2 por tonelada de cemento, lo cual será posible a través de reducir el factor clínker a 66 por ciento, incrementar la tasa de coprocesamiento a 30 por ciento y por una disminución del consumo térmico 783 megacalorías por tonelada de clínker.

En este sentido, Moctezuma tiene un compromiso de avanzar hacia una operación más limpia, eficiente y responsable, impulsada por inversiones estratégicas, innovación tecnológica y una cultura organizacional orientada a la excelencia operativa y la mejora constante.

Cuenta con tres cementeras con una capacidad instalada de 8 millones de t. anuales.

La generación y el consumo de energía son factores determinantes en las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por ello, aumentar la eficiencia y fomentar el uso de fuentes renovables es esencial para contribuir a la mitigación del cambio climático.

“En Moctezuma consideramos la eficiencia energética no sólo como un indicador operativo, sino también como una forma de colaborar con el bienestar medioambiental y social”, señaló Maribel Leyte Jiménez, directora de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Mejora Continua de Moctezuma. “A través de la innovación permanente en nuestros procesos de producción del cemento y del concreto, contribuimos a reducir la huella de carbono del sector y a robustecer nuestra resiliencia ante los desafíos climáticos globales”, añadió.

De acuerdo con su Informe Anual Integrado 2024, estos avances se reflejan en resultados, como la disminución de más del 20% en la intensidad energética por tonelada de cemento producida en la última década y la integración de energías renovables en más de una tercera parte del consumo eléctrico total.