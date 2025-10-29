Renegociación del T-MEC impulsará crédito: Gentera

En enero próximo, México, Estados Unidos y Canadá darán un paso importante en su relación trilateral, ya que revisarán y renegociarán el tratado comercial que sostienen, conocido como T-MEC. Ante esta situación, Enrique Majós, CEO de la financiera Gentera, estimó que este hecho podría impulsar los montos de crédito solicitados por sus clientes, aunque hizo incapié en que “no hay que sobreendeudar” a los usuarios de la banca mexicana.

En entrevista con La Razón, comentó que todo tema comercial con el país vecino del norte afecta a la economía nacional, señaló que aranceles o restricciones pueden encarecer los productos y por lo tanto incrementar la inflación, la cual se situó en la primera quincena de octubre en un nivel de 3.63 por ciento anual.

30% de crecimiento en financiamientos, así lo solicitó la Presidenta a banqueros

“Eso a nivel macroeconómico también significa que los insumos empiezan a encarecerse un poco y posiblemente crezcan los montos del crédito que se soliciten. Aquí hay que ser muy prudentes, porque tampoco podemos incrementar los montos de crédito a un ritmo mayor a la economía o a la inflación que se esté dando porque entonces podemos poner en riesgo a nuestros clientes con sobrendeudamiento”, aseguró.

“Estos temas afectarán particularmente al consumo”, añadió.

Gentera, que dentro de sus operaciones contempla a Compartamos Banco, se especializa en brindar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales se verían afectadas por el tema comercial con Estados Unidos.

No obstante, Majós señaló que pese a un escenario económico “complejo” continúan viendo crecimiento en clientes y en las actividades de sus clientes.

“Les hacemos encuestas una o varias veces al año de cómo están o cómo se sienten respecto a su economía”, señaló.

Bajo este contexto, aseguró que 75 por ciento de sus clientes declararon que están “preocupados” por la económica global y nacional; sin embargo, mencionó que un 80 por ciento reconoció que están mejor que el año pasado.

“Entonces es un poquito del ánimo en el mercado y en la calle, en particular en el segmento de la economía que atendemos”, mencionó.

Enrique Majós refirió también que existen tres retos importantes para Gentera de cara al cierre de año. Señaló el tema del crecimiento en la cartera de la financiera y además de mantenerla saludable.

“Tenemos que cuidar, no sobreendeudar a nuestros clientes, saber a quien le prestamos y cuánto le prestamos y por lo tanto que nuestros clientes estén recibiendo un buen servicio integral”, mencionó el CEO de la financiera Gentera.

Añadió que un segundo reto es mantener el fondeo, destacó que recibieron 5 mil millones de pesos en fondeo, de los cuales 2 mil millones los pagarán a siete años. Afirmó que esta situación refleja la confianza que hay en la institución que dirige.

Sobre el Plan México, que fue presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en enero pasado y que busca impulsar el financiamiento de mipymes, Majós comentó que en la Convención Bancaria pasada, la Jefa del Ejecutivo Mexicano solicitó a la banca alcanzar un crecimiento de 30 por ciento en otorgamiento de créditos rumbo a 2030.

Ante esta situación, dijo que Gentera ha crecido anualmente 18 por ciento, por lo que aseguró que en sólo dos años cumplirá esta meta. “Este año creceremos alrededor de 15 por ciento”, agregó.

Gentera al tercer trimestre de 2025 ı Foto: Especial