Banco de niebla afecta operaciones del Aeropuerto de la CDMX

Un banco de niebla se registró la mañana de este jueves en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que ocasiona retrasos en diversas rutas y filas de pasajeros que buscaban reprogramar vuelos.

La terminal aérea informó lo anterior en sus redes sociales.

#ArptoBJ ⚠️

Debido a un banco de niebla esta mañana, los itinerarios de despegues y aterrizajes se verán afectados.

Para conocer el estatus de tu vuelo consulta con tu aerolínea. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) October 30, 2025

