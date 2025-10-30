Terminal aérea informa en redes

Banco de niebla afecta operaciones del Aeropuerto de la CDMX

Banco de niebla se registró la mañana de este jueves en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que ocasiona retrasos en diversas rutas y filas de pasajeros que buscaban reprogramar vuelos

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: larazondemexico
Por:
La Razón Online

Un banco de niebla se registró la mañana de este jueves en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que ocasiona retrasos en diversas rutas y filas de pasajeros que buscaban reprogramar vuelos.

La terminal aérea informó lo anterior en sus redes sociales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS:
Economía mexicana
Datos del Inegi

Caída en industria provoca contracción de 0.3% del PIB en tercer trimestre

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Este es el precio del dólar hoy.
Así inició el dólar este jueves

Este es el precio del dólar HOY jueves 30 de octubre de 2025