Primer Ministro de Canadá se disculpa con Trump por publicidad contra aranceles

En la cumbre de la APEC

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este sábado que se disculpó con el Presidente estadounidense, Donald Trump, por una publicidad contra los aranceles que enfureció a su vecino.

“Sí, me disculpé con el Presidente. El Mandatario se sintió ofendido”, declaró Carney a la prensa este sábado en la cumbre de la APEC en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

Trump acusó la semana pasada de “juego sucio” a Canadá luego de que la provincia de Ontario emitiera un polémico anuncio con declaraciones del expresidente Ronald Reagan sobre los gravámenes, que, según el magnate, fueron tergiversadas.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este sábado Este es el precio del dólar HOY sábado 1 de noviembre de 2025

En respuesta, Trump anunció un aumento del 10 por ciento en sus tarifas aduaneras y puso fin a todas las negociaciones comerciales con Ottawa.

Carney añadió que los diálogos se reanudarán cuando Washington esté “listo”.

Trump se negó el viernes a reanudar las conversaciones comerciales con Canadá, aunque dijo que mantenía “una buena relación” con Carney y que tuvieron una conversación positiva al margen de la cita del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Me gusta mucho (el Primer Ministro Carney)”, dijo a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, “pero lo que hicieron estuvo mal”.

Trump adelantó en ese momento que Carney le había ofrecido disculpas.

La ruptura de las negociaciones comerciales constituye un giro repentino en una relación entre dos aliados históricos, sacudida por el regreso a la Casa Blanca del magnate republicano en enero.

Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos y un proveedor importante de acero y aluminio para las empresas estadounidenses.

La mayoría de los intercambios transfronterizos siguen exentos de aranceles, gracias al tratado de libre comercio T-MEC que comparten con México, pero las sobretasas sectoriales globales impuestas por el republicano han afectado duramente a Ottawa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR