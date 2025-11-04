México pide que EU cumpla sobre contenido regional en revisión del T-MEC

Luego de entrar en vigor el arancel contra las importaciones de camiones pesados desde México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que cuando se lleve a cabo la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026.

Para el Gobierno federal será “de la más alta prioridad” que Estados Unidos respete que lo que se fabrica en México de vehículos pesados y sus autopartes reciban el mismo trato que lo que se produce en Estados Unidos y se disminuya el gravamen.

#ComunicadoEconomía - @SEMARNAT_mx 🗞️



La Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecen estándares ambientales para la importación de vehículos de carga con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos



🔗 https://t.co/cWg8KYPHpK pic.twitter.com/sMymwIyBg3 — Economía México (@SE_mx) November 4, 2025

“Vamos a entrar a la revisión del Tratado de Libre Comercio en 2026 y, evidentemente, cuando se habla de la observancia del tratado, pues lo primero que le vamos a pedir a Estados Unidos es que cumpla lo dispuesto en el tratado, respecto a que las partes y componentes hechas en México tienen que tener el mismo trato que las que tienen las de Estados Unidos. Eso es una violación al tratado libre comercio”, añadió el funcionario federal.

Ebrard Casaubón dijo que a México le interesa que, tras la imposición de tarifas por el presidente Donald Trump a los vehículos pesados, se le aplique un sistema de descuentos parecido al que ya tienen los vehículos ligeros que cruzan la frontera al amparo del T-MEC.

Resaltó que es importante que se dé este cambio, dado que los automotores pesados que se fabrican en el país tienen alrededor de 60 por ciento de los componentes hechos en Estados Unidos.

“Nosotros lo que nos interesa es que se aplique un sistema de descuentos similar al que tienen los vehículos ligeros. ¿Por qué esto es importante? Porque los vehículos pesados que se fabrican en México tienen componentes de Estados Unidos más o menos en promedio de un 60 por ciento, quizá un poquito más, varía por modelo. En pocas palabras, quiere decir que la tasa efectiva va a estar de 10 por ciento para abajo”, señaló el titular de Economía.

Asimismo, dijo que también México “tiene un un papel importante que jugar” en ese tema, porque también propuso la implementación de una tarifa a los vehículos pesados que no se producen en Estados Unidos y que se importan hacia ese país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL