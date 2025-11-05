Consumo Privado aumenta en agosto a tasa mensual y anual

En agosto, el gasto que realizaron los hogares en bienes y servicios creció 0.6 por ciento en la comparación con julio y también 0.9 por ciento a tasa anual indicó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) a través del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

En agosto 2025, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado #IMCP se ubicó en 112.1 puntos, con un aumento mensual de 0.6%. Respecto a agosto 2024, incrementó 0.9%.



Por origen, el consumo de bienes y servicios tuvo las siguientes variaciones… pic.twitter.com/hPqEoCJ2Xe — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 5, 2025

El consumo privado tuvo un repunte en su comparación mensual, con cifras desestacionalizadas, después de la caída de 0.2 por ciento registrada en julio. Este repunte de agosto constituye el cuarto avance en lo que va del año, dado que en el tercer, quinto y séptimo mes se observaron contracciones.

Según el IMCP, el impulso que tuvo el consumo privado de agosto respecto de julio fue originado porque las personas incrementaron el gasto en bienes y servicios nacionales en 0.8 por ciento; mientras que, en los importados fue de 0.3 por ciento. Al interior del rubro nacional, se registró un incremento en el consumo de bienes en 1.3 por ciento, y de servicios en 0.2 por ciento.

Por su parte, en la variación porcentual real respecto de agosto de 2024, el aumento en el consumo privado se catapultó por un incremento de 0.3 por ciento en bienes y servicios nacionales y de 4.4 por ciento en los importados. En el rubro nacional creció 0.8 por ciento el gasto en servicios y se mantuvo estancado el de bienes.

En agosto de 2025 y con cifras originales, el consumo privado tuvo un incremento de 0.1 por ciento a tasa anual, el ligero crecimiento fue impulsado por una contracción de 0.3 por ciento de los bienes y servicios nacionales, pero de un aumento de 0.8 por ciento en los importados.

La contracción en el rubro nacional tuvo origen en una caída de 1.1 por ciento en los bienes y un crecimiento de 0.7 por ciento en los servicios. Al interior de los bienes, los duraderos cayeron 5.3 por ciento; los semi duraderos, 7.0 por ciento y los no duraderos repuntaron 0.8 por ciento.

Asimismo, en el acumulado de enero a agosto del año en curso, el consumo privado registró una contracción de 0.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, esta caída se explicó, de acuerdo con el Inegi, por un aumento de 0.4 por ciento en el gasto de bienes y servicios nacionales, pero una caída de 3.1 por ciento en los importados.

