Batres anuncia, ante diputados, que concluyó nacionalización en tres estados

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que concluyó la nacionalización de hospitales que operaban bajo esquemas de asociación público-privada en Nayarit, Tabasco y Yucatán.

Detalló que aún está pendiente el proceso en el hospital de Tláhuac, en la Ciudad de México, cuyo contrato con una empresa privada será rescindido “en unos días”, afirmó.

Batres señaló que también se concluyó la nacionalización de servicios especializados, como hemodinamia y anestesia, y que ya inició el trámite para integrar el servicio de endoscopía al esquema público.

Estas acciones forman parte de la estrategia para “fortalecer la red pública de salud, mejorar la cobertura y reducir la dependencia privada”, dijo.

Enumera avances durante su gestión en el ISSSTE

El funcionario destacó que la transformación del Instituto ha beneficiado a 13.9 millones de derechohabientes. Entre los avances, subrayó la ampliación de la jornada laboral de seis a ocho horas para 20,917 trabajadores de la salud, medida que —señaló— mejora su salario, prestaciones y base de jubilación.

Además, informó la renivelación salarial de 1,202 trabajadores sociales, 22,722 administrativos, 26,793 enfermeras y enfermeros, así como 456 terapistas y activadores físicos. También se basificó a 2,692 profesionales médicos, de enfermería y personal paramédico.

Respecto a infraestructura y equipamiento, aseguró que el ISSSTE renovó 695 ambulancias —598 de traslado programado y 97 de urgencias avanzadas—. Asimismo, se incorporó un acelerador lineal de alta energía en Morelos.

De igual forma, se instalaron seis robots Da Vinci para cirugía oncológica avanzada en hospitales de Torreón, Saltillo, León, Ciudad de México y en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

Finalmente, el Instituto reportó un 97 % de claves disponibles en farmacias y almacenes. El Centro Nacional de Distribución (CENADI) cuenta con más de 40 millones de piezas, de acuerdo con su informe.

