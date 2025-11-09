7 consejos para aprovechar al máximo El Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

El Buen Fin es el evento anual de descuentos y promociones más relevante en México, inspirado en el famoso Black Friday en Estados Unidos. Nació en 2011 y su objetivo es impulsar el comercio interno en el país, así como y permitir que los consumidores tengan acceso a productos y servicios a precios más bajos. Es una oportunidad ideal para adquirir bienes a buen precio.

La edición de este año se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Durante este periodo, tanto tiendas físicas y como en línea ofrecerán ofertas especiales en una amplia variedad de categorías, desde electrónicos hasta ropa y servicios, convirtiéndose en una oportunidad ideal para hacer compras inteligentes. Sin embargo, sin una buena planificación puedes hacer gastos innecesarios.

Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex, comparte 7 consejos te ayudarán a aprovechar las ofertas de El Buen Fin de manera inteligente para cuidar tus finanzas.

Haz una lista de compras prioritarias: define qué necesitas realmente y evita dejarte llevar por ofertas que no estaban en tu plan Establece un presupuesto claro: define cuánto estás dispuesto a gastar y respétalo. Si te sobra dinero, guárdalo para imprevistos o futuras compras Compara precios antes y durante el evento: investiga los precios de los productos que te interesan para asegurarte de que los descuentos sean reales y te convengan Evita el uso excesivo de tarjetas de crédito: si decides usarlas, asegúrate de poder pagar el saldo completo antes de la fecha límite para evitar intereses Aprovecha los meses sin intereses con responsabilidad: paga el monto mensual completo. Pagar menos genera intereses y podría aumentar tu deuda No caigas en compras por impulso: mantente firme en tu lista, revisa las promociones y compra solo lo que realmente necesitas Revisa los términos de las promociones: algunas ofertas aplican solo a ciertos medios de pago o productos. Lee bien las condiciones y verifica que el descuento se refleje en tu ticket

Disfrutar de El Buen Fin significa poder adquirir bienes a buen precio y sacar el máximo provecho de las ofertas. Con planificación, comparación de precios y apegarte a tu presupuesto podrás comprar de manera inteligente y cuidar tu salud financiera. ¡Felices compras y buenos ahorros!

