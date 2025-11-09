Pide México en la CELAC respeto a la soberanía de pueblos de AL ante amagos de EU

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) de México, en la IV Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia.

Ante los insistentes amagos por parte de Estados Unidos con los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico latinoamericanos, México aseguró que su posición es de absoluto respeto a la soberanía de los pueblos y a su autodeterminación.

A su llegada a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-Unión Europea (UE), que se realiza los días 9 y 10 de noviembre en esta ciudad, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) de México, en sustitución de la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue cuestionado sobre el posicionamiento del país ante los ataques del gobierno de Donald Trump, a lo que respondió que México pide respeto en apego a la política exterior.

Delegaciones de más de 60 países se reúnen en Santa Marta para la IV Cumbre de la CELAC-Unión Europea. ı Foto: Reuters

“La posición de México, en estricto apego a los principios constitucionales de política exterior es de Absoluto respeto a la soberanía de los pueblos y a su autodeterminación”, destacó en una breve entrevista.

Previamente, De la Fuente destacó que el mensaje que busca dejar México en este encuentro que, reúne a más de 60 países de ambas regiones, es de cooperación, fraternidad y paz.

Este domingo comenzó la IV Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia. El canciller Juan Ramón de la Fuente, arribó a la ceremonia oficial de inauguración en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Vengo con la representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con un mensaje fraternal, de paz. Creo que será una reunión muy exitosa, en donde vamos a estrechar los vínculos de la Unión Europea, América Latina y el Caribe Juan Ramón de la Fuente, canciller



Del mismo modo aseguró que esta reunión servirá para crear nuevos vínculos en beneficio de los pueblos de la región para generar mayor desarrollo económico y social.

De acuerdo con la Cancillería, la participación de Juan Ramón de la Fuente, refleja también el papel activo de México como actor relevante en la región, así como su voluntad de contribuir de manera constructiva al fortalecimiento de relaciones birregionales con miras a una agenda global compartida.

