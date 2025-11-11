¿Cuándo empieza el Buen Fin 2025 de Liverpool y qué promociones hay?

Durante El Buen Fin 2025 Liverpool tendrá promociones exclusivas en varias secciones de su tienda, asó como envíos gratis y compras no sólo en la tienda física sino también en su tienda virtual.

De acuerdo con Liverpool, durante El Buen Fin buscan impulsar la economía, por lo que ponen diversas promociones disponibles para poder ofrecemor “los mejores precios y descuentos para que te lleves a casa todo lo que necesitas.”

Asimismo, aseguran que en todos los departamentos se puede encontrar las ofertas y precios más bajos del año, por lo que consideran que “las promociones del Buen Fin son la oportunidad perfecta para adquirir bienes y artículos de todo tipo: electrónica, línea blanca, ropa de mujer, hombre y niños, juguetería, accesorios, joyería, muebles y todo lo que requieres para tu hogar”

Los descuentos exclusivos de El Buen Fin estarán disponibles en Liverpool del 13 al 17 de noviembre del 2025, y para que los clientes de la tienda puedan la mejor experiencia de compra, pueden realizarlas desde sus casas con su aplicación.

Las compras realizadas mediante la aplicación móvil de Liverpool Pocket tendrán los mismos beneficios que en la tienda física, como la garantía Liverpool, y también contarán con envío gratis en todo el país.

El Buen Fin Liverpool ı Foto: Especial

¿Qué promociones va a tener Liverpool por El Buen Fin 2025?

Los horarios para realizar compras en la tienda física de Liverpool serán los mismos que tienen de manera habitual, desde las 10:00 horas hasta las 22:00 horas, sin embargo, en la aplicación Liverpool Pocket puedes realizar compras las 24 horas del día.

Para poder adquirir un 5 por ciento de descuento adicional puedes descargar la aplicación móvil Liverpool Pocket y utilizar el código POCKETMENOS5 al realizar el pago de tu primer compra.

En caso de no tener una tarjeta Liverpool, puedes obtener un 10 por ciento de descuento en tu primer compra al tramitarla, y tamién puedes realizar el pago de las compras que realices en línea con PayPal o en tiendas de conveniencia como 7Eleven.

Durante El Buen Fin 2025 Liverpool tendrá promociones en los departamentos de celulares, pantallas, laptops, refrigeradores, lavadoras, tenis, ropa de Mujer, ropa de hombre, perfumes y estufas.

También durante El Buen Fin habrá promociones en salas, colchones, electrodomésticos, consolas de videojuegos, tablets, zapatos, relojes y joyería, belleza, llantas, cocina, relojes inteligentes, bolsas, ropa deportiva, juguetes, audio, vinos y licores, edredones y blancos, y artículos para niños y bebés.