Liverpool Buen Fin 2025: Estos son los descuentos para celulares iPhone

Este Buen Fin Liverpool tendrá descuentos en todos sus departamentos, y también contará con envíos gratis, además podrás realizar tus compras en la tienda física y en la tienda virtual.

Liverpool anunció que, durante El Buen Fin que será del 13 al 17 de noviembre, cuentan con distintas promociones que están disponibles durante esta fecha, y aseguran que estos son los mejores precios y descuentos del año.

Las ofertas de El Buen Fin en Liverpool estarán disponibles en todos los departamentos, por lo que podrás adquirir artículos de electrónica, línea blanca, ropa de mujer, hombre y niños, juguetería, accesorios, joyería, muebles y más.

Las tiendas físicas estarán operando en su horario regular de 10:00 a 22:00 horas, mientras que compras realizadas mediante la aplicación móvil de Liverpool Pocket se podrán hacer las 24 horas.

Las compras realizadas en Liverpool Pocket contarán con los mismos beneficios que se van a tener en la tienda física, tales como la garantía Liverpool y envíos gratis en todo el país.

¿Cuáles son los descuentos para iPhone de Liverpool?

Recientemente la empresa Apple lanzó su nuevo iPhone 17, y este cuenta con las versiones iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los cuales están disponibles en el mercado con un precio regular que va desde los 19 mil 999 pesos.

En Liverpool puedes encontrar ofertas exclusivas durante el Buen Fin 2025, e incluso puedes encontrar el iPhone 12 mini desde 4 mil 30 pesos, seguido del iPhone 11 desde 5 mil 197 pesos.

También puedes encontrar disponibles algunos modelos de iPhone 12 reacondicionados desde 4 mil 470 pesos, y el iPhone 13 desde los 5 mil 370 pesos, o las versiones Pro del iPhone 12 desde los 7 mil 49 pesos.

El iPhone 14 reacondicionado también está disponible desde los 7 mil 595 pesos, e inclusive puedes encontrar el iPhone 16E desde los 9 mil 375 pesos y el iPhone 13 Pro Max desde los 9 mil 40 pesos hasta los 15 mil 499 pesos.

En cuanto a la versión más reciente, puedes encontrar disponible en Liverpool el iPhone Air nuevo desde los 24 mil 630 pesos hasta los 29 mil 367 pesos, y el iPhone 17 Pro Max desde los 29 mil 367 pesos hasta los 48 mil 314 pesos.

