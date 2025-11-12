Liverpool Buen Fin 2025: Estos son los mejores descuentos de perfumes

La tienda departamental Liverpool tendrá promociones durante El Buen Fin 2025 disponibles en todos los departamentos, y en el departamento de cosméticos y fragancias algunos productos participan para obtener un regalo.

Para poder realizar compras en la tienda física de Liverpool durante El Buen Fin debes asistir en los horarios que tienen de manera habitual, que es desde las 10:00 horas hasta las 22:00 horas, mientras que en la aplicación Liverpool Pocket puedes realizar compras las 24 horas del día.

El regalo adicional disponible en la compra de algunos productos de cosméticos y fragancias es una máquina de hielo de la marca Igloo, y este regalo adicional a los descuentos será otorgado en compras mínimas de 10 mil 599 pesos.

Regalo en perfumería y cosméticos de Liverpool ı Foto: Captura de pantalla

Además de esto, también puedes adquirir un 5 por ciento de descuento adicional al descargar la aplicación móvil Liverpool Pocket, y una vez que tengas tus compras en tu carrito, debes utilizar el código POCKETMENOS5 antes de hacer el pago de tu primera compra.

Durante El Buen Fin 2025 Liverpool tendrá promociones en los departamentos de belleza, salas, colchones, electrodomésticos, consolas de videojuegos, tablets, zapatos, relojes y joyería.

También tendrán promociones en los departamentos de celulares, pantallas, laptops, refrigeradores, lavadoras, tenis, ropa de Mujer, ropa de hombre, perfumes, llantas, cocina, relojes inteligentes, bolsas, ropa deportiva, juguetes, audio, vinos y licores, edredones y blancos, y artículos para niños y bebés.

Si no cuentas con una tarjeta Liverpool, puedes tramitarla para obtener un 10 por ciento de descuento en tu primera compra, y los pagos de tus compras en línea puedes hacerlos mediante PayPal, 7Eleven, y Waldo’s.

El Buen Fin Liverpool ı Foto: Especial

Descuentos de perfumes en Liverpool por el Buen Fin 2025

Liverpool tendrá disponibles descuentos en perfumes de marcas como Dior, Calvin Klein, Givenchy, Versace, Guess, Jean Paul Gaultier e Yves Saint Laurent, tanto en perfumes y colonias unisex, de mujer o de hombre en distintas presentaciones.

Los perfumes Calvin Klein están disponibles desde 502 pesos hasta los 3 mil 200 pesos, mientras que los perfumes Dior están disponibles desde los mil 350 pesos e incluso hay kits disponibles por 4 mil 420 pesos.

Perfumes Dior en Liverpool ı Foto: Captura de pantalla

Los perfumes Giorgio Armani están disponibles desde los 2 mil 950 pesos hasta los 4 mil 200 pesos, mientras que Givenchy tiene disponible por 3 mil 725 pesos un kit que es ideal para regalar durante las épocas navideñas.

Liverpool tiene otras marcas de perfumes con kits que se pueden dar como obsequio en navidad, tanto para hombres como para mujeres, como Versace, que tiene el paquete de Eros y Dylan Blue por 2 mil 800 pesos.