Buen Fin 2025 en Cuidado con el Perro: este es el impresionante descuento de la tienda

Buen Fin 2025 en Cuidado con el Perro

Ha comenzado el Buen Fin 2025 y como ya es costumbre esta edición trae consigo impresionantes descuentos en diversos artículos.

Miles de mexicanos cada año comprar ropa y zapatos en sus tiendas departamentales de confianza, o bien, en marcas que saben no los van a defraudar.

Una de las tiendas que ofrece cientos de descuento este 2025 es Cuidado Con el Perro, cuyas promociones atraen a consumidores de todo el país.

Promociones Buen Fin 2025 ı Foto: La Razón (con Gemini AI)

Ofertas de Cuidado Con el Perro

Además de rebajas en diversos artículos, de acuerdo con su página oficial, toda la tienda cuenta con un 30 por ciento de descuento.

Además, si realizas tu compra con tarjeta BBVA por más de 3,500 pesos, podrás empezar a pagar hasta marzo del 2026.

En la tienda, también se presentan descuentos de hasta 70% en playeras, sudaderas, pantalones y camisas.

Por ejemplo, podrás encontrar pantalones desde $299, o playeras de hombre y mujer desde 199 pesos.

Las ofertas Buen Fin 2025 en Cuidado con el Perro, inician este jueves 13 de noviembre a las 00:01 horas y terminan el lunes 17 de noviembre a las 23:59 horas.

Métodos de pago de Cuidado con el Perro

La tienda informa a través de su página oficial que en tiendas se reciben los siguientes métodos de pago:

Tarjeta Visa

Tarjeta Mastercard

Tarjeta Amex

Aplazo (paga a plazos)

Paynet (pago en efectivo en diferentes tiendas de convenencia)

Oxxo (pago en efectivo en sucursales del país)

Métodos de pago ı Foto: Pixabay

Recomendaciones para este Buen Fin

Diversas autoridades recomiendan que previo a realizar tus compras este Buen Fin realices un presupuesto para no sobre endeudarte.

Además de que, en caso de comprar a través de tiendas en línea, verifiques dos veces la veracidad de estas.

Puedes proteger tus datos bancarios a través del uso de tarjetas digitales, así como verificación en dos pasos.

Buen Fin 2025 ı Foto: Cuartoscuro

