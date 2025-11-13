Buen Fin 2025: estas son las ofertas de Santander

Del 13 al 17 de noviembre

El Buen Fin ha comenzado y miles de mexicanos a lo largo del país realizan sus compras con increíbles descuentos.

Si bien una gran parte de los consumidores pagar en efectivo o con tarjetas de débito, los bancos incentivan el uso de tarjetas de crédito durante este Buen Fin 2025.

Tal es el caso de Santander que ofrece diversas ofertas para este fin de semana lleno de promociones, por lo que si deseas usar tu tarjeta de crédito de este banco, en La Razón te contamos todo lo que debes saber.

Buen Fin 2025 ı Foto: Cuartoscuro

Ofertas Santander este Buen Fin 2025

Al inscribirte en el programa de promociones del Buen Fin en Santander podrás acceder a:

10% de cashback en compras con tarjeta física en comercios participantes

15% de cashback en tus compras con tu tarjeta digital en comercios participantes

Más 5% de cashback si contrataste una tarjeta de crédito nueva del 11 de octubre al 12 de noviembre 2025

Dobles Unique Points con tarjetas participantes en el programa Santander Unique Rewards

Entre los comercios participantes se encuentran tiendas departamentales, supermercados, tiendas de moda, viajes, hogar, tecnología, jugueterías y más. Cómo, por ejemplo:

Italika

Farmacias del ahorro

Liverpool

Elektra

Sears

Soriana

Walmart

Santander ı Foto: larazondemexico

¿Cómo me inscribo?

Para inscribirte en estas promociones es muy sencillo, solo debes acceder a la página oficial de Santander, ingresar al apartado de promociones y dar clic en Buen Fin.

Una vez ahí te pedirá realizar un registro único con tu número de cuenta o código de cliente.

Una vez que realices tus compras, recibirás el cashback hasta 30 días después del término del Buen Fin.

Santander ı Foto: larazondemexico

