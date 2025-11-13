Durante los 5 días que están disponibles las ofertas de El Buen Fin 2025 se pueden adquirir diversos artículos por precios más bajos de los que tienen regularmente.

Algunas tiendas, tanto físicas como en línea, tienen más beneficios dependiento de la tarjeta que se utilice para realizar el pago de las compras.

Algunas personas esperan esta temporada con precios y ofertas exclusivas para adquirir algunos productos como teléfonos, televisores, computadoras y consolas de videojuegos, pues durate El Buen Fin pueden alcanzar costos muy bajos.

En El Buen Fin de este 2025, que será desde el 13 de noviembre hasta el 17 de noviembre, la Nintendo Switch que es una de las consolas de videojuegos favorita alcanzará el costo más bajo que ha alcanzado.

Es recomendable que durante estos 5 días de ofertas se compren las cosas que se tenían en lista desde hace tiempo, y que se cuente con un presupuesto límite para estas compras.

Nintendo Switch Buen Fin ı Foto: Especial

¿Cuánto cuesta el Nintendo Switch en el Buen Fin 2025?

La consola Nintendo Switch está disponible en tres modelos, el Modelo OLED que tiene una pantalla OLED en la que se puede disfrutar de colores brillantes en las 7 pulgadas que tiene.

En esta consola existen tres modos de juego: el portátil, semiportátil y modo TV, además tiene un modo local cooperativo, local inalámbrico y multijugador en línea, mientras que la consola Nintendo Switch funciona para jugar en casa o en el camino utilizando una sola consola.

Esta consola tiene pantalla táctil LCD de 6.2 pulgadas y tres modos de juego: portátil, semiportátil y modo TV, además del modo local cooperativo, local inalámbrico y multijugador en línea.

Nintendo Switch Buen Fin ı Foto: Captura de pantalla

La última es la consola Nintendo Switch Lite, que está diseñada para el juego portátil pues es compacta, ligera y está disponible en una divertida variedad de colores para poder tener un juego local inalámbrico y multijugador en línea.

Durante este Buen Fin se puede encontrar la consola Nintendo Switch OLED en un bundle de Nintendo con Mario kart 8 de 64 gigabytes y 3 meses de Nintendo Switch Online por tan slo 5 mil 599 pesos.

La consola Nintndo Switch 1.1 Neon está disponible también en Bundle con Super Mario Bros Wonder y 3 meses de Nintendo Switch Online por tan solo 4 mil 699 pesos y se pueden pagar hasta en 12 meses sin intereses.