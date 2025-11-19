Necesaria, colaboración tripartita para reducir efectivo: Mercado Pago

La colaboración entre la banca tradicional, el ente regulador y los nuevos participantes del sistema financiero, como los neobancos y las fintechs, es primordial para incrementar la digitalización y reducir el uso de efectivo, aseguró Ramiro Nández, director de usuarios de Mercado Pago.

“Creo que cuando esas tres partes logran colaborar y logran impulsar cosas comunes, es donde empezamos a ver cambios significativos en los mercados . Sucedió en Brasil, hay un caso muy exitoso ahí. También ha sucedido en Argentina con lo que se llama transferencias con alias. Básicamente tú puedes ponerla asociada a tu cuenta el nombre que tú quieras”, sostuvo el directivo.

En conferencia de prensa, el directivo sostuvo que lo anterior toma mayor relevancia con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA en 2026, ya que aseguró que será necesario estar a la altura de las circunstancias, pues se prevé la llegada de mucha gente a México y es necesario determinar el balance de riesgos y las oportunidades que tiene el país.

Mercado Pago señaló que, con información del Gobierno de México, el país podría atraer más de 5.5 millones de turistas internacionales, por lo que la adopción del pago sin contacto se vuelve aún más relevante.

La institución añadió que la adopción del pago sin contacto avanza rápidamente en México, ya que 37 por ciento de los pagos con las tarjetas de Mercado Pago se realizan sin contacto, mientras que en las terminales Point el contactless alcanza 57 por ciento de todas las transacciones.

“El crecimiento del contactless está cambiando la forma en que los mexicanos pagan todos los días. Es más rápido, seguro y conveniente, y está permitiendo que millones de personas den un salto natural hacia servicios financieros más modernos”, afirmó Nández.

Aseguró que la aceleración digital también se observa en el ecosistema físico: el volumen total de pagos procesados en terminales Point (las terminales punto de venta de Mercado Pago) creció 100 por ciento anual entre septiembre 2025 y el mismo mes de 2024 , lo que refleja la demanda creciente de soluciones accesibles entre pequeños y medianos comercios. De manera paralela, el total de pagos realizados con tarjetas de Mercado Pago aumentó 130 por ciento en el último año.

Mercado Pago ha ampliado su infraestructura para facilitar este crecimiento y ya cuenta con más de un millón de terminales activas en México, además de una red con más de 40 mil puntos físicos para ingresar o retirar efectivo, lo que acelera la digitalización del dinero en regiones con diferentes niveles de acceso financiero.

