Economía se contrae 0.2% en tercer trimestre

FMI ve caída mayor de PIB en México, la pasa de -6.6% a -10.5%

Durante el tercer trimestre de 2025 la economía nacional registró su primera baja desde la pandemia de COVID-19, una caída de 0.2 por ciento en su comparación con el mismo periodo del año pasado, y ligeramente menor al retroceso estimado de 0.3 por ciento.

Las actividades secundarias; es decir: la manufactura y la industria nacional son el factor que está provocando la caída de la economía, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su reporte sobre el PIB trimestral, señaló que dicho sector cayó un 2.7 por ciento a tasa anual, cifra que mostró una caída mayor a la del trimestre inmediato anterior, que fue de 1.5 por ciento.

Si bien las actividades primarias; o sea la agricultura, pesca o ganadería, han incrementado en 2.9 por ciento entre julio y septiembre, éstas desaceleraron, ya que entre abril y junio crecieron 3.5 por ciento.

En lo que respecta a las actividades terciarias, que tienen que ver con el comercio y otros servicios, éstas incrementaron 1.0 por ciento en el tercer trimestre, desde un avance anterior de 0.2 por ciento.

La caída del PIB se dio al mismo tiempo en que el propio Inegi informara de una contracción del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), también conocido como PIB mensual y que corresponde a septiembre de 2025, el último mes del tercer trimestre.

En este sentido, el indicador registró una tasa negativa de 0.6 por ciento anual. Con una caída de 3.3 por ciento anual en las actividades secundarias, aunque con avances de 7.4 y 0.7 por ciento en las actividades primarias y terciarias, respectivamente.

PIB nominal avanza

Por otro lado, el PIB nominal a precios de mercado avanzó 4.1 por ciento anual. Este indicador incluye la inflación, utiliza los precios del período en que se mide. Si los precios de los bienes y servicios incrementan, el PIB nominal aumentará, aunque la producción no haya presentado cambios.

La diferencia con el PIB real, mencionado anteriormente, radica en que este mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado y esta ajustado por la inflación.

El PIB nominal alcanzó un total de 35.18 billones de pesos al tercer trimestre de 2025. En las actividades primarias la agricultura fue la actividad que más aportó, con 780 mil 300 millones de pesos.

En las actividades secundarias la actividad manufacturera fue la que más aportó, con un total de 7 billones de pesos.

En tanto, el comercio al por menor que la actividad con mayor aporte al PIB de las actividades terciarias, con un total de 3.46 billones de pesos.

Banamex ajusta a la baja PIB 2025

A raíz de los resultados antes mencionados, Banamex revisó a la baja su estimación del PIB anual 2025 para México.

El recorte fue de 0.2 puntos porcentuales, pasó de 0.4 por ciento a una tasa de 0.2 por ciento.

“Ahora estimamos el crecimiento del PIB para 2025 en 0.2 por ciento de un 0.4 por ciento anterior. La estimación para 2026 la mantenemos en 1.5 por ciento”, señaló.

Pese al entorno actual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé un crecimiento económico de entre 1.0 y 1.5 por ciento anual para este año, una previsión en línea con la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que es de 1.0 por ciento.

