Fibra NEXT® consuma operación histórica y se posiciona como la mayor plataforma industrial de México

Fibra NEXT (BMV: NEXT 25) anunció el cierre exitoso de una de las operaciones más relevantes desde su debut en el mercado: la ampliación de capital y el canje de bonos denominados en dólares. La transacción, ampliamente demandada por inversionistas nacionales y extranjeros, dota a la compañía de mayores recursos para acelerar su plan de crecimiento.

Con esta colocación, NEXT ha levantado 835 millones de dólares en los tres meses transcurridos desde su salida a Bolsa. Los recursos permitieron activar la segunda fase del portafolio Júpiter, integrado por propiedades industriales, y avanzar en una coinversión estratégica con FUNO, uno de los actores clave del sector inmobiliario.

El nuevo impulso convierte oficialmente a Fibra NEXT en la Fibra Industrial más grande del país, con un portafolio valuado en alrededor de 8,500 millones de dólares. La compañía subrayó que esta escala le otorga mayor capacidad para invertir en parques industriales, naves y espacios logísticos, en un contexto marcado por el auge del nearshoring y la llegada de nuevas empresas a México.

NEXT también confirmó la conclusión exitosa del canje de bonos de FUNO, un paso que, afirmó, simplifica y fortalece la estructura financiera del portafolio combinado. En total, la operación movilizó cerca de 3,000 millones de dólares, dejando a la Fibra con una posición financiera robusta y un nivel de deuda equivalente al 33% del valor de sus activos.

La oferta registró una sobresuscripción de 1.5 veces, impulsada en un 50% por inversionistas internacionales de alta calidad. A pesar de la fuerte demanda, NEXT decidió adjudicar únicamente 400 millones de dólares, en línea con su estrategia de disciplina financiera y de protección a los inversionistas actuales, evitando una dilución excesiva.

Fibra NEXT agradeció el respaldo del mercado y reafirmó su compromiso de seguir consolidando una plataforma industrial sólida, transparente y generadora de valor para sus inversionistas y para el sector inmobiliario de México.

