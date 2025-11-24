La paz se alcanza garantizando empleos dignos y salarios justos: Hacienda

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, en una fotografía ilustrativa.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, aseguró que la paz se construye garantizando empleos dignos, salarios justos y condiciones de vida adecuadas para mujeres y hombres en sus comunidades de origen.

Durante la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, este 22 y 23 de noviembre, subrayó que el bienestar económico y la cooperación para el desarrollo son responsabilidades compartidas entre las naciones.

Además destacó la importancia de que la comunidad internacional defienda principios esenciales como la equidad, la justicia intergeneracional y la centralidad de los derechos humanos en la acción climática.

Subrayó que la transición energética justa no es sólo un objetivo, sino un imperativo moral que requiere compromiso y acción colectiva .

Amador Zamora resaltó que, por iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México ha avanzado hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y enfatizó que la justicia social sólo será posible cuando las mujeres ejerzan plenamente sus derechos a la educación, la salud, el trabajo y una vida libre de violencia.

Al margen de la Cumbre, el secretario sostuvo encuentros bilaterales a nivel ministerial con Alemania, Brasil, España, Francia, Italia, y Sudáfrica, así como con los primeros ministros de Irlanda y Singapur, la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, y con el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné.

Finalmente, el titular de Hacienda participó, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la 4ª Reunión de Líderes MIKTA —México, Indonesia, Corea, Türkiye y Australia—, convocada por el presidente de Corea del Sur, Lee Jae- myung.

La delegación mexicana estuvo integrada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; la embajadora de México en Sudáfrica, Sara Valdés Bolaño, y la directora general de Planeación Política y G20, Catalina López Portillo Alcocer.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr