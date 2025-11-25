Pese a aranceles, balanza de pagos se inclina a favor de México

Durante el tercer trimestre de 2025 y en plena tensión comercial con Estados Unidos, la cuenta corriente de la balanza de pagos de México registró un superávit de 2 mil 325 millones de dólares, cifra que se compara con el déficit de 2 mil 042 millones de dólares reportado en el mismo lapso de 2024, informó Banco de México (Banxico).

La institución señaló que, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), en el periodo mencionado el superávit de cuenta corriente se ubicó en 0.5 por ciento, frente al déficit de 0.5 por ciento registrado en el tercer trimestre de 2024.

“La ampliación anual en el saldo de la cuenta corriente fue resultado, principalmente, de un incremento en el saldo de mercancías no petroleras y, en menor medida, de una disminución en el déficit de ingreso primario”, explicó la entidad monetaria.

Añadió que lo anterior fue parcialmente contrarrestado por una reducción del superávit de ingreso secundario, como el de las remesas, así como por aumentos de los déficits de servicios y de mercancías petroleras.

La entidad monetaria detalló que, en el mismo periodo, se registró en la cuenta de capital un déficit por 22 millones de dólares; esto significa que salieron más recursos de los que entraron al país .

Por su parte, la cuenta financiera presentó un préstamo neto de México al resto del mundo que implicó una salida de recursos por 3 mil 245 millones de dólares, incluyendo un aumento de los activos de reserva por 6 mil 805 millones de dólares.

Esta situación implicó que desde la República Mexicana se envió más dinero hacia el extranjero , como inversiones o adquisición de activos, si se compara con el flujo que ingresó al territorio nacional.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, la cuenta financiera de la balanza de pagos registra los flujos de inversión y financiamiento que se generan entre una economía y el resto del mundo.

Explicó que dentro de esta cuenta se incluyen la inversión extranjera directa, la inversión de cartera, los instrumentos financieros derivados y otros activos y pasivos financieros.

“Cuando se producen entradas de capital, estas se registran como adquisición de pasivos, lo que significa que corresponden a financiamiento o inversión proveniente del exterior”, indicó.

Ejemplificó que esta situación se da en el caso de los préstamos internacionales o en la compra de activos nacionales por parte de inversionistas extranjeros .

Por el contrario, señaló que las salidas de capital se presentan cuando los residentes colocan recursos en el exterior, lo cual se contabiliza como adquisición de activos financieros.

En tanto, Banxico contextualizó y señaló que en el tercer trimestre de 2025, en un entorno en el que persistió incertidumbre asociada con las tensiones comerciales, la actividad económica global se habría expandido a un ritmo menor al del trimestre anterior.

Añadió que esta situación se habría reflejado en una moderación tanto del grupo de economías emergentes como del de avanzadas.

No obstante, señaló que la actividad económica en Estados Unidos habría presentado un crecimiento similar al observado el trimestre anterior y que, en ese contexto, en el periodo julio-septiembre de 2025 la cuenta corriente de México registró su superávit.

