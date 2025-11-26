Preocupa a ICC México que T-MEC se cancele

La International Chamber of Commerce (ICC) lanzó una advertencia sobre la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que iniciará formalmente en julio de 2026, ya que podría derivar en la extinción automática del acuerdo si se modifica la cláusula de caducidad sunset clause.

De acuerdo con Claus von Webeser, presidente del organismo, un cambio en esa cláusula permitiría que el acuerdo comercial de Norteamérica desaparezca sin periodo de transición, detonando un impacto inmediato sobre cadenas productivas que hoy sostienen casi 2 billones de dólares anuales en comercio regional.

El Dato: EL 1 de julio del próximo año se prevé que será la primera reunión formal del concejo del T-MEC, para su revisión, según la cláusula contenida dentro del tratado.

“Modificar la cláusula de caducidad podría desatar un entorno de incertidumbre incompatible con la dinámica de una economía integrada… Si no actuamos con responsabilidad y visión de largo plazo, podríamos comprometer el futuro económico de México y la estabilidad de Norteamérica”, añadió.

A esta amenaza estructural se suman otros riesgos que van desde el capítulo digital, clave para el libre flujo de datos, la innovación y la integración tecnológica de la región, hasta la política energética, las reglas de origen automotriz y la creciente incertidumbre jurídica derivada de reformas al Poder Judicial y a la Ley de Amparo.

Todos estos factores, advirtió Webeser, podrían frenar las inversiones, disminuir la competitividad del bloque y debilitar el atractivo de México en plena ola global de relocalización, proceso conocido como nearshoring.

En este sentido, señaló que este proceso, considerado como la mayor oportunidad económica para el país en décadas, también está en juego, ya que la revisión del T-MEC definirá si México se consolida como el principal destino de manufactura y reconversión industrial para empresas estadounidenses, europeas y asiáticas, o si, por decisiones técnicas y políticas mal calibradas, pierde inversiones estratégicas que “no regresan dos veces”.

Además, alertó que uno de los frentes más sensibles es el comercio digital, regulado en el Artículo 19 del T-MEC, donde cualquier debilitamiento podría generar “un riesgo sistémico” para la innovación y la competitividad norteamericana.

Para la ICC, este capítulo es de suma importancia para la economía global y un elemento que sostiene la integración tecnológica entre México, Estados Unidos y Canadá.

Las aduanas representan otro foco rojo. Según las comisiones técnicas consultadas por ICC México, existe peligro de sobrerregulación y duplicidad de controles que encarecen y retrasan operaciones, por lo que recomendaron fortalecer la Ventanilla Única y evitar cambios unilaterales durante la implementación del tratado.

Por su parte, Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex, señaló que hay al menos dos escenarios que podrían suceder el próximo año respecto al T-MEC; el primero de ellos, que sólo se trate de una revisión y no una negociación; el segundo, un escenario base, donde se ratifique el acuerdo, pero no se descarta que alguno de los países miembros busque que las revisiones se realicen de forma anual y no cada seis años.

“Esto, sobre todo, considerando que es el estilo de Donald Trump el estar de alguna manera utilizando el tratado comercial para tratar de ganar concesiones en otros términos”, agregó.