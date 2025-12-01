Expertos ven menor crecimiento en 2025; recortan expectativa de PIB a 0.4%

Expertos estimaron un Producto Interno Bruto (PIB) para México de 0.4 por ciento anual en este 2025, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Banco de México (Banxico) correspondiente al mes de noviembre. Se trató de un recorte de 0.1 puntos porcentuales (PP) ya que en la encuesta inmediata anterior se estimó un crecimiento económico de 0.5 por ciento.

Dicha estimación es ligeramente más alta a la que anunció Banxico el miércoles, cuando dio a conocer un recorte a su expectativa, para colocarla en 0.3 por ciento.

Además, la proyección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó una expansión económica de entre 1.0 y 1.5 por ciento, lejos de la proyección de Banxico y de los expertos encuestados por la propia entidad.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad digital al pagar Banamex integra Google Pay para reforzar la seguridad en pagos digitales

La entidad monetaria señaló que consultó a los analistas sobre la probabilidad de que en alguno de los próximos trimestres se observe una reducción respecto del trimestre previo en el nivel del PIB real ajustado por estacionalidad; es decir, la expectativa de que se registre una tasa negativa de variación trimestral desestacionalizada del PIB real.

Al respecto, señaló que la probabilidad media de que se observe una caída del PIB aumentó en relación con el mes anterior para el cuarto trimestre de 2025 y para el primero y segundo trimestres de 2026.

“Para 2025, los especialistas disminuyeron con respecto a la encuesta precedente la probabilidad otorgada al intervalo de 1.0 a 1.4 por ciento, del crecimiento del PIB, en tanto que aumentaron la probabilidad asignada al intervalo de 0.0 a 0.4 por ciento, siendo este último intervalo al que mayor probabilidad se otorgó en esta ocasión”, señaló Banxico.

Para 2026, la institución encabezada por la Gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, señaló que los analistas ven un PIB de 1.37 por ciento, menor al 1.40 por ciento previsto en la encuesta de octubre.

En cuanto a la inflación, los expertos consultados por Banxico estimaron una general de 3.74 por ciento, desde un 3.78 por ciento previo. Además, la tasa de interés interbancaria la verían en un nivel de 7.0 por ciento.

Gobernanza lidera preocupaciones de expertos sobre la economía mexicana

La Gobernanza lideró las preocupaciones de los expertos como el principal obstáculo que enfrenta la economía mexicana, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Banco de México. Esta situación incluso supera a los temores originados por condiciones extranjeras, cómo los aranceles estadounidenses, y por factores internos, como la seguridad y la debilidad en el mercado interno.

A noviembre de 2025, la Gobernanza, que abarca la interacción entre el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y otros actores relevantes, .alcanzó un 40 por ciento de las respuestas de los encuestados como factor principal de preocupación, en octubre pasado se encontró en un nivel de 41 por ciento. Si bien esta disminuyó en un punto porcentual, el escalón del 40 por ciento no se tocaba desde marzo anterior. Esta situación se dio también en el marco del primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

Este indicador se encuentra conformado por: problemas por la inseguridad pública, que fue el componente con mayor elección por los participantes, con un 14 por ciento; le siguió problemas por fallas en el Estado de Derecho, con 10 por ciento,

En menor medida pero no menos importante se encontraron la corrupción, la incertidumbre política y la impunidad, con 8.0, 6.0 y 2.0 por ciento. Cabe señalar que los votos por corrupción incrementaron en 2 puntos por centrales entre octubre y noviembre de 2025.

En el caso de la economía interna, lo que más preocupó a los expertos fue la debilidad del mercado interno, con un total de 9.0 por ciento de los votos, le siguió la ausencia de cambio estructural en el país con un 7.0 por ciento.

La incertidumbre sobre la situación económica alcanzó un 6.0 por ciento y plataforma de producción petrolera alcanzó un 2.0 por ciento, mientras que la falta de competitividad sólo un 1.0 por ciento.

En lo que respecta a las condiciones externas, la política comercial fue lo que más preocupó a los encuestados, con un 15 por ciento de los votos. Le siguieron la debilidad del mercado externo y la inestabilidad de la política internacional, ambas con un 3.0 por ciento

La inestabilidad financiera internacional alcanzó un 2.0 por ciento, mientras que la política fiscal en Estados Unidos y la contracción de la oferta de recursos en el exterior sólo fueron elegidas por 1.0 por ciento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR