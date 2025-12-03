Nestlé Professional busca cautivar con su sabor KitKat a uno de sus principales mercados en el mundo: México

Con México como uno de sus mercados más relevantes en el mundo, Nestlé Professional apuesta por conquistar el consumo fuera del hogar con el lanzamiento de su nueva bebida caliente sabor KitKat®, un producto que llega tras identificar un crecimiento acelerado en la demanda de experiencias de este tipo con un gran valor agregado en este segmento.

De acuerdo con Philippe Breitenbucher, vicepresidente de Nestlé Professional, el mercado mexicano ofrece una combinación particular de dinamismo, apetito por innovación y fortaleza de marca que lo convierte en un destino ideal para este tipo de lanzamientos. “El consumidor mexicano aspira y acepta mucha innovación apalancada por marcas icónicas”, sostuvo el directivo en entrevista con La Razón.

KitKat es una de ellas, y su visibilidad reciente —incluida de manera monumental en la Fórmula 1— ha abierto un espacio ideal para sorprender y encantar a los consumidores”, explicó.

La bebida forma parte del portafolio de soluciones de bebidas de Nestlé Professional, orientadas a replicar una experiencia de coffee shop en entornos como tiendas de conveniencia, universidades, oficinas, restaurantes y hoteles. Hoy la compañía opera más de 16 mil puntos de consumo en el país con sus sistemas de bebidas.

Philippe Breitenbucher, vicepresidente de Nestlé Professional ı Foto: Especial

Corre a conseguirlas

Con la integración de KitKat® en esta nueva apuesta, Nestlé Professional busca llegar a todos los rincones del país y con ello alcanzar más de 9 mil puntos con esta receta en los próximos meses.

Philippe destacó que México es el segundo mercado de América Latina en lanzar la bebida KitKat® en soluciones de bebidas profesionales para el canal fuera del hogar que proyecta un alto crecimiento y potencial de consumo.

El lanzamiento, disponible desde septiembre, ha mostrado una recepción positiva. La compañía registró un incremento en el consumo de bebidas achocolatadas frente a su portafolio habitual, entre las que se encuentran icónicas bebidas como Chocolate Abuelita y Carlos V, a causa de la entrada de nuevos consumidores atraídos por una marca reconocida y un perfil sensorial distinto.

“Logramos captar consumidores que quizá antes no entraban a la categoría. El sabor inconfundible de KitKat, con notas de chocolate, leche y wafer, ha sido un gran catalizador”, señaló.

La estrategia de comunicación también refuerza este impulso. A través de campañas digitales, activaciones y esfuerzos en puntos de venta, así como incluye presencia en exteriores, radio y un meet & greet con Pato O’Ward, embajador de la marca, alineado al tono joven e irreverente de KitKat y su clásico “Have a break, have a KitKat”.

Nestlé prevé continuar expandiendo su huella en consumo fuera del hogar al ritmo de un crecimiento anual cercano al 20 por ciento, con foco en canales de alto potencial como cafeterías, tiendas de conveniencia y corporativos.

Fiebre mundialista

De cara a la fiesta del Mundial, Nestlé Professional ve una gran oportunidad para tener una alta exposición, debido al flujo de visitantes con motivo del Mundial de Futbol 2026, lo que representará una oportunidad clave.

“Será un ícono de consumo. Trabajamos con aliados y clientes para asegurar presencia en momentos de picos de afluencia y ofrecer soluciones operativamente eficientes para atender esos volúmenes”, destacó el directivo.