Da ‘campanazo’ Aeroméxico; regresa a la Bolsa Mexicana de Valores

La mañana de este jueves, la aerolínea bandera de México celebró su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el tradicional evento de campanazo, lo que marca el comienzo de una nueva etapa para la compañía en los mercados financieros.

La ceremonia llevada a cabo la mañana de este jueves dentro de las instalaciones de la BMV fue encabezada por su director general, Andrés Conesa, en la que estuvo acompañado de su equipo directivo, socios, colaboradores, aliados estratégicos, consejeros y autoridades.

“El regreso de Aeroméxico a la Bolsa Mexicana de Valores es reflejo de nuestra recuperación y solidez en el mercado aéreo. Estamos muy agradecidos por la confianza que nuestros aliados e inversionistas depositaron en nosotros, así como por el arduo trabajo de cada colaborador de la compañía, porque gracias a ello se ha hecho posible cumplir este objetivo”, señaló Andrés Conesa.

El director añadió que el cierre de este 2025 significa un nuevo capítulo en la historia de la aerolínea, “listos para despegar hacia un futuro lleno de oportunidades”, matizó.

Calificó a la nueva colocación de Aeroméxico en la BMV como “histórica”, reafirmando la confianza en el mercado bursátil mexicano, así como en la solidez de la infraestructura de la bolsa mexicana.

“Aeroméxico demuestra que México cuenta con empresas capaces de atraer inversión global, seguiremos impulsando un ecosistema competitivo, profundo y preparado para respaldar proyectos de gran escala”, aseguró Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de la BMV.

El pasado 6 de noviembre de este año, Aeroméxico regresó a cotizar a la bolsa bajo la clave de pizarra “AERO”, tras lanzar oferta pública mixta global de 27 millones 463 mil 590 acciones con precio de 35.34 pesos por acción en México, y 11 millones 727 mil 325 American Depositary Shares (ADS) a un costo de 19.00 dólares por ADS en Estados Unidos.

De acuerdo con la aerolínea, los recursos obtenidos serán utilizados para “propósitos generales”, que incluyen la ampliación, mantenimiento de su flota y mejora de la infraestructura, para brindar experiencia más confortable a sus clientes.

MSL