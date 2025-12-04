Organismos empresariales de América del Norte piden continuidad del T-MEC

Tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de retirarse del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de buscar uno nuevo; el Consejo Mexicano de Negocios, el Business Roundtable de EU., y el Business Council of Canada, señalaron que se debe extender y fortalecer el acuerdo debido a que éste “generado beneficios económicos significativos” para las tres naciones.

“De cara a la próxima revisión conjunta, instamos a los tres gobiernos a trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el T-MEC”, indicaron en un comunicado conjunto.

Asimismo, instaron a que la alianza tripartita se debe preservar y se debe continuar el trabajo conjunto sobre la seguridad económica; y también señalaron que debe haber cero aranceles para los bienes que cumplan con las reglas que establece el T-MEC, de esa forma continuaría “la prosperidad a largo plazo de las empresas y los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá”.

Las tres organizaciones sostuvieron que desde la entrada en vigor del acuerdo comercial también la actividad económica entre las fronteras ha incrementado; también se ha impulsado el crecimiento, la generación de empleos y la competitividad de los tres países.

“La opinión del presidente es que solo quiere acuerdos que sean un buen acuerdo. La razón por la que incluimos un periodo de revisión en el TMEC fue en caso de que necesitáramos modificarlo, revisarlo o abandonarlo”, dijo Jamieson Greer a la jefa de la oficina de Político en la Casa Blanca, Dasha Burns, en un episodio de un podcast que se emite el viernes.

Greer también planteó en el podcast la idea de negociar por separado con Canadá y México y dividir el acuerdo en dos partes, y añadió que habló con Trump sobre esa posibilidad esta misma semana.

