Trump podría decidir retirarse del T-MEC, dice representante comercial de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría decidir el próximo año retirarse del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), informó el representante comercial de Washington, Jamieson Greer.

“La opinión del presidente es que solo quiere acuerdos que sean un buen acuerdo. La razón por la que incluimos un periodo de revisión en el TMEC fue en caso de que necesitáramos modificarlo, revisarlo o abandonarlo”, dijo Greer a la jefa de la oficina de Político en la Casa Blanca, Dasha Burns, en un episodio de un podcast que se emite el viernes.

Greer también planteó en el podcast la idea de negociar por separado con Canadá y México y dividir el acuerdo en dos partes, y añadió que habló con Trump sobre esa posibilidad esta misma semana.

Trump dijo el miércoles que el acuerdo TMEC, que se enfrenta a una próxima revisión, se dejará expirar o se elaborará otro acuerdo.

El presidente Donald Trump, en conferencia de prensa. ı Foto: AP

El TMEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020 y fue negociado durante el primer mandato de Trump como presidente, requiere que los tres países realicen una revisión conjunta después de seis años.

Luego de explicar que se prevé una breve reunión con Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que “Separar esa integración le causa muchos problemas a Estados Unidos y también a México [...] Mantenernos juntos es muy importante para la región”.

Sheinbaum comentó que México quiere avanzar en las discusiones sobre el comercio de acero, aluminio y automóviles, este último un sector clave para las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, a donde envía el 80% del total de sus ventas de productos al exterior, pero también para los fabricantes de vehículos en Estados Unidos.

TMEC ı Foto: Especial

LMCT