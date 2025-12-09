TRAXION fortalece su operación integral con una flota de 11,100 unidades y tecnología avanzada

La modernización operativa de TRAXION se consolida como un factor fundamental para mantener su liderazgo en el sector logístico al cierre de 2025.

Alejandra Méndez, Directora de Comunicación y Relaciones Públicas de TRAXION y Directora de Fundación TRAXION, destacó que, al cierre de 2025, se mantuvo como la empresa líder en el sector debido a la modernización de sus operaciones y la ampliación de su flota, que alcanzó las 11 mil 100 unidades.

La directiva remarcó que actualmente opera con una flota promedio de más de 11 mil 100 unidades y más de un millón de metros cuadrados de espacio de almacenes dedicados a servicios logísticos.

La compañía realiza más de 200 mil cruces transfronterizos al año. ı Foto: TRAXION

Lo anterior, enfatizó, le permite realizar más de 200 mil cruces transfronterizos y mover a más de 1.5 millones de personas cada día.

Señaló que una modernización de este tipo resultaba necesaria debido a los avances tecnológicos que rodean al sector logístico, entre el refinamiento de la inteligencia artificial y la analítica predictiva.

Las operaciones de TRAXION abarcan más de un millón de metros cuadrados de almacenes dedicados, con lo cual impulsa la eficiencia en servicios 3PL y 4PL. ı Foto: TRAXION

Por lo anterior, explicó, el sector logístico se enfrenta a la necesidad de “mantener procesos flexibles que se adapten a los nuevos requerimientos del mercado”.

Además, remarcó que en México era urgente una modernización de los flujos de trabajo, debido a la posición estratégica de nuestro país conforme a sus socios comerciales, especialmente Estados Unidos y Canadá.

Con una flota superior a 11,100 unidades, TRAXION fortalece su capacidad para atender las crecientes demandas del comercio y la movilidad en México. ı Foto: TRAXION

“México se ha consolidado como un punto estratégico dentro de las cadenas de suministro de Norteamérica debido a su ubicación geográfica junto a Estados Unidos, al dinamismo industrial de su territorio y al impulso que ha tomado la reubicación de varias industrias hacia México”, explicó.

Ante este panorama, La directiva de TRAXION remarcó que ha reforzado los servicios de Logística 3PL y 4PL, así como su manejo de plataformas digitales y la incorporación de inteligencia artificial.

TRAXION evoluciona hacia un modelo integral de soluciones logísticas. ı Foto: TRAXION

“[Nuestras] herramientas tecnológicas, que incluyen el uso de inteligencia artificial y análisis de datos en funciones clave como la prospección comercial y la gestión operativa, mejoran la eficiencia, elevan la transparencia y fortalecen la seguridad de sus servicios”, puntualizó.

Con esta modernización, aseguró que ha hecho frente al rápido avance de la tecnología global, y se ha consolidado como “un actor relevante en la adaptación del sector a estas nuevas dinámicas”.

La incorporación de inteligencia artificial y analítica predictiva permite a TRAXION optimizar sus procesos y elevar la transparencia operativa. ı Foto: TRAXION

“Más que una empresa de transporte, la organización ha evolucionado hacia un modelo que integra soluciones logísticas completas, apoyadas en tecnología avanzada y una plataforma operativa de gran escala”, concluyó.

