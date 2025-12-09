Se consolida como líder

TRAXION fortalece su operación integral con una flota de 11,100 unidades y tecnología avanzada

TRAXION, grupo de logística y movilidad, se consolida como un líder en el sector gracias a su rápida actualización, que incluye crecimiento de su flota e integración de IA

La modernización operativa de TRAXION se consolida como un factor fundamental para mantener su liderazgo en el sector logístico al cierre de 2025.
La modernización operativa de TRAXION se consolida como un factor fundamental para mantener su liderazgo en el sector logístico al cierre de 2025. Foto: TRAXION
Por:
Arturo Meléndez

Alejandra Méndez, Directora de Comunicación y Relaciones Públicas de TRAXION y Directora de Fundación TRAXION, destacó que, al cierre de 2025, se mantuvo como la empresa líder en el sector debido a la modernización de sus operaciones y la ampliación de su flota, que alcanzó las 11 mil 100 unidades.

La directiva remarcó que actualmente opera con una flota promedio de más de 11 mil 100 unidades y más de un millón de metros cuadrados de espacio de almacenes dedicados a servicios logísticos.

La compañía realiza más de 200 mil cruces transfronterizos al año.
La compañía realiza más de 200 mil cruces transfronterizos al año. ı Foto: TRAXION

Lo anterior, enfatizó, le permite realizar más de 200 mil cruces transfronterizos y mover a más de 1.5 millones de personas cada día.

Señaló que una modernización de este tipo resultaba necesaria debido a los avances tecnológicos que rodean al sector logístico, entre el refinamiento de la inteligencia artificial y la analítica predictiva.

Las operaciones de TRAXION abarcan más de un millón de metros cuadrados de almacenes dedicados, con lo cual impulsa la eficiencia en servicios 3PL y 4PL.
Las operaciones de TRAXION abarcan más de un millón de metros cuadrados de almacenes dedicados, con lo cual impulsa la eficiencia en servicios 3PL y 4PL. ı Foto: TRAXION

Por lo anterior, explicó, el sector logístico se enfrenta a la necesidad de “mantener procesos flexibles que se adapten a los nuevos requerimientos del mercado”.

Además, remarcó que en México era urgente una modernización de los flujos de trabajo, debido a la posición estratégica de nuestro país conforme a sus socios comerciales, especialmente Estados Unidos y Canadá.

Con una flota superior a 11,100 unidades, TRAXION fortalece su capacidad para atender las crecientes demandas del comercio y la movilidad en México.
Con una flota superior a 11,100 unidades, TRAXION fortalece su capacidad para atender las crecientes demandas del comercio y la movilidad en México. ı Foto: TRAXION

“México se ha consolidado como un punto estratégico dentro de las cadenas de suministro de Norteamérica debido a su ubicación geográfica junto a Estados Unidos, al dinamismo industrial de su territorio y al impulso que ha tomado la reubicación de varias industrias hacia México”, explicó.

Ante este panorama, La directiva de TRAXION remarcó que ha reforzado los servicios de Logística 3PL y 4PL, así como su manejo de plataformas digitales y la incorporación de inteligencia artificial.

TRAXION evoluciona hacia un modelo integral de soluciones logísticas.
TRAXION evoluciona hacia un modelo integral de soluciones logísticas. ı Foto: TRAXION

“[Nuestras] herramientas tecnológicas, que incluyen el uso de inteligencia artificial y análisis de datos en funciones clave como la prospección comercial y la gestión operativa, mejoran la eficiencia, elevan la transparencia y fortalecen la seguridad de sus servicios”, puntualizó.

Con esta modernización, aseguró que ha hecho frente al rápido avance de la tecnología global, y se ha consolidado como “un actor relevante en la adaptación del sector a estas nuevas dinámicas”.

La incorporación de inteligencia artificial y analítica predictiva permite a TRAXION optimizar sus procesos y elevar la transparencia operativa.
La incorporación de inteligencia artificial y analítica predictiva permite a TRAXION optimizar sus procesos y elevar la transparencia operativa. ı Foto: TRAXION

“Más que una empresa de transporte, la organización ha evolucionado hacia un modelo que integra soluciones logísticas completas, apoyadas en tecnología avanzada y una plataforma operativa de gran escala”, concluyó.

