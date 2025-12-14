Laboratorio de pruebas, equipos y materiales de la CFE es referente de la industria eléctrica

El Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales previene la compra de equipos defectuosos.

El Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la unidad de servicios fundamental, y de apoyo, para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Bajo el liderazgo de la Directora General de la CFE, Mtra. Emilia Calleja Alor, LAPEM desarrolla servicios esenciales y de ingeniería especializada para asegurar la correcta operación, así como el control de calidad de los materiales y equipos adquiridos por la CFE. Contribuye a la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad de la CFE y del Sistema Eléctrico Nacional a través de los servicios de ingeniería, pruebas, análisis, diagnósticos y estudios de comportamiento de equipos y materiales.

La infraestructura del LAPEM permite hacer pruebas de extra alta, alta y baja tensión para asegurar la continuidad del servicio eléctrico. ı Foto: CFE

La certificación LAPEM es en un referente para la industria eléctrica mexicana y de Centroamérica, especialmente para los interesados en participar en licitaciones públicas relacionadas con infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional. Cuenta con certificaciones ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) y personal certificado a nivel nacional e internacional.

En lo que va de 2025, se han probado 25,405 equipos, que consisten en mantas, pértigas, guantes, cubierta de línea y poste, etcétera. En total, en el mismo periodo se evaluaron 3,181 equipos hidráulicos en uso y 698 nuevos.

El LAPEM en Irapuato, Guanajuato, es el brazo estratégico de la CFE en pruebas y certificación de materiales. ı Foto: CFE

El LAPEM contribuye a evitar gastos a la CFE. Al mes de octubre se han reportado ahorros de 949 millones de pesos (mdp) gracias a 1) pruebas y certificaciones que previenen la compra de equipos defectuosos; 2) diagnósticos preventivos que reducen paros no programados y costos de mantenimiento correctivo; 3) el control de calidad en fábrica y campo, lo que asegura el cumplimiento normativo antes de la instalación.

Además, el Laboratorio logró reducir 105,980 toneladas de CO₂ que se habrían emitido a la atmósfera: más eficiencia energética, y una combustión más eficiente, ahorran energía y contaminan menos.

Técnicos especializados de la CFE realizan pruebas de desempeño en el LAPEM para garantizar la calidad de los equipos. ı Foto: CFE

El LAPEM cuenta con un catálogo de servicios esenciales y de ingeniería especializada, entre los que destacan:

Pruebas y ensayos de materiales y de equipos eléctricos como transformadores, interruptores, cuchillas, medidores, cables, protecciones, entre otros.

Pruebas de extra alta, alta y baja tensión, alto y bajo voltaje .

Certificación de equipos, materiales, productos y procesos.

Pruebas de esfuerzos electrodinámicos y corriente térmica y dinámica de corto circuito.

Metrología con laboratorios acreditados para calibración como equipos de medición eléctrica y otros instrumentos.

Brinda consultoría y asesoría técnica .

Realiza gestión de calidad y auditorías a sistemas de gestión, entre otras actividades especializadas.

Pruebas de Código de Red, Capacidad neta, Pruebas de eficiencia y régimen térmico .

Pruebas metalográficas, microestructurales de materiales, polímeros y cerámicos.

A partir del 16 de julio de 2025 se determinó que el LAPEM operará el Centro de Ensayos de Eficiencia Energética (CEEE). Esto permitirá contar con un laboratorio especializado, capaz de responder a los retos tecnológicos actuales y futuros del sector eléctrico en materia de eficiencia energética.

El brazo estratégico de la CFE

El LAPEM fue creado el 4 de enero de 1952. Su fundador fue el ingeniero Salvador Cisneros Chávez, con el objetivo de “prestar un apoyo de carácter técnico en lo relativo a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica”. Su tarea principal hasta 1972 fue la selección, puesta en servicio y conservación-mantenimiento del equipo de protección electromecánica de todos los centros productores de energía eléctrica en el país.

Derivado de las necesidades del sector eléctrico, siempre en expansión, y para poder cumplir satisfactoriamente con los requerimientos que demanda el servicio del país, desde 1981 el LAPEM se trasladó a la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Desde esa fecha inició un proceso de modernización, ampliación y actualización de sus recursos e instalaciones y ha creado nuevas e importantes áreas, como los Laboratorios de Alta Tensión y Alta Potencia.

