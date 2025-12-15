SE inicia investigación antidumping y antisubvención para importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de EU

La Secretaría de Economía (SE) inició una investigación antidumping y antisubvención para las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de Estados Unidos que ingresan al país a través de las fracciones arancelarias 0203.12.01, 0203.19.99, 0203.22.01 y 0203.29.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, luego de que las empresas Alimentos Kowi, Alimentos Soles, Comercializadora Porcícola, Proteína Animal y Sonora Agropecuaria acusaron prácticas desleales en abril y mayo pasado.

“Se aceptan las solicitudes de parte interesada y se declara el inicio de las investigaciones antidumping y antisubvención sobre las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo, originarias de los Estados Unidos, independientemente del país de procedencia… Se fija como periodo investigado el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024”, indicó la dependencia federal en una resolución en el Diario Oficial de la Federación.

La Secretaría de Economía determinó que tras el análisis de los argumentos y pruebas presentados sí “existen indicios que permiten presumir” que las importaciones de pierna y espaldilla presentaron condiciones de dumping y subvenciones y causaron daño a la rama de producción nacional.

Resaltó que las importaciones de esa mercancía se hicieron con una discriminación de precios superior al de minimis y que se presume que sí hay existencia de programas que podrían ser considerados subvenciones.

“En los periodos investigado y analizado, las importaciones originarias de los Estados Unidos registraron tasas de crecimiento positivas y absorbieron el 75 por ciento del crecimiento del mercado nacional en el periodo investigado, con una contribución significativa de 86 por ciento en el total de las importaciones durante el periodo analizado”, añadió Economía.

Destacó que el precio de las importaciones que se investigaron durante el periodo de análisis se ubicó por debajo del precio promedio del mercado interno nacional, “con márgenes de subvaloración en promedio de 32 por ciento y 4.0 por ciento” sobre el precio de las importaciones de otros países, lo que originó que la rama nacional no pudiera incrementar su precio en el mercado.

“La situación financiera de la rama de producción nacional reflejó una afectación en el flujo de caja, la contribución al rendimiento de la pierna y espaldilla de cerdo fue negativa en todo el periodo analizado, como resultado de las pérdidas operativas crecientes del producto similar al investigado, y su capacidad para reunir capital es limitada, por los elevados niveles de apalancamiento”, agregó la dependencia.

Asimismo, subrayó que las personas y el Gobierno de Estados Unidos tendrán 23 días hábiles, que empezarán a contar cinco días después de la publicación de la resolución, para acreditar su interés jurídico sobre la investigación iniciada por la SE.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR