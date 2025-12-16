CFE desarrolla obras de electrificación en 4 localidades de Chihuahua.

Por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del compromiso durante su gira de trabajo del pasado 13 de diciembre de 2025 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y bajo el liderazgo de su Directora General, Emilia Esther Calleja Alor, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atendió las solicitudes de electrificación realizadas por habitantes de distintas comunidades del estado implementando de manera inmediata recorridos de diagnóstico y planeación en dónde identificó las necesidades de cada localidad y determinó la solución técnica más viable para continuar con la misión de llevar el servicio de energía eléctrica a todo el territorio nacional.

Tras los recorridos, se concluyó que se realizarán 4 proyectos de electrificación en las localidades, tres de ellos se ejecutarán mediante la extensión de la red eléctrica y uno más a través de sistemas aislados. La inversión total en estos proyectos asciende a 9.18 millones de pesos y beneficiará a 79 viviendas en algunas de las regiones más aisladas del país. Los recursos necesarios para la implementación de estos proyectos serán aportados por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) por lo que ya se gestionan ante la Secretaría de Energía.

A continuación, se detallan los hallazgos tras los recorridos:

La localidad de Palos Muertos, municipio de Guadalupe y Calvo, es un poblado ya electrificado, durante el recorrido se identificaron 6 viviendas sin servicio eléctrico, lo que requiere la instalación de 10 postes y 2 transformadores.

En junio de 2005, en La Tableta, municipio de Guadalupe y Calvo se realizó una obra donde se instalaron 5 módulos solares que beneficiaron a 5 viviendas; tras la reciente gira se ratificó su funcionamiento.

Aunque El Paso del Águila, municipio de Balleza, es un poblado ya electrificado, existen 11 viviendas sin electrificar, lo que requiere la instalación de 13 postes y 3 transformadores.

En la Huerta de los Carrillo, municipio de Guadalupe y Calvo, se beneficiarán 42 viviendas y 168 habitantes, mediante la instalación de 13 transformadores y 94 postes.

La localidad de Sagoachi, municipio de Bocoyna es un poblado electrificado con módulos solares individuales, durante el recorrido se detectó la necesidad de electrificación de 20 viviendas.

El Plan de Justicia Energética del Gobierno de México alcanza a cualquier comunidad, con cualquier número de habitantes y donde quiera que esté. La Comisión Federal de Electricidad mantiene su firme compromiso de llevar el servicio de energía eléctrica a todo el territorio nacional.

