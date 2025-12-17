Este es el precio del dólar HOY miércoles 17 de diciembre de 2025

El peso mexicano sigue superándose y, esta vez, amaneció nuevamente por debajo de las 18.00 unidades por dólar.
De esta forma, este miércoles 17 de diciembre la moneda nacional se cotiza en 17.97 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el martes 16 de diciembre en 17.97 por cada divisa estadounidense.
Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.9525 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.9925 pesos por dólar.
Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?
En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este miércoles 17 de diciembre:
- Afirme: 17.20 a la compra – 18.70 a la venta
- Banco Azteca: 17.60 a la compra – 18.54 a la venta
- Banco de México, FIX del martes: 17.9525
- Bank of America: 17.0358 a la compra – 19.0114 a la venta
- Banorte: 16.75 a la compra – 18.25 a la venta BBVA
- Bancomer: 17.11 a la compra – 18.24 a la venta
- Grupo Financiero Multiva: 18.00 a la compra – N/A a la venta
- Ve por mas: 17.3664 a la compra – 18.5664 a la venta
¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?
¿Quieres este miércoles 17 de diciembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.
Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.98 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.
