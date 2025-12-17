Mercado Libre inaugura Centro de Distribución en Hermosillo

La compañía de tecnología en comercio electrónico y servicios financieros, Mercado Libre, inauguró un Centro de Distribución (Cedis) en Hermosillo, Sonora, con lo que la empresa expande su presencia en el noroeste del país.

Lo anterior, como resultado de su proyecto anual de inversión, que contempla 5 millones de dólares en Sonora como parte de su impacto en la economía de la región; así, la empresa opera su primer centro en ese estado y fortalece su red logística, que suma ya 14 Cedis en México, con lo que optimiza tiempos de entrega, amplía rutas regionales y potencia el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la región.

Este nuevo centro, que está sustentado en alrededor de 10 mil metros cuadrados, beneficiará entregas en el mismo día para Hermosillo, Nogales y Ciudad Obregón, con la plusvalía de generar cerca de 100 nuevos empleos directos para talento local, que contribuirá al desarrollo socioeconómico de Hermosillo y municipios aledaños.

Este Cedis incorpora sistemas de automatización, tecnología e inteligencia artificial que optimizarán procesos logísticos, además cuenta con estrictos protocolos de prevención alineados a estándares internacionales de seguridad, para garantizar operaciones eficientes, responsables y confiables.

“La apertura de este nuevo Cedis en Hermosillo es una muestra más de nuestra apuesta por el desarrollo económico de la región y de México. En Mercado Libre creemos en el talento local, el potencial de las Pymes y la innovación como motores de crecimiento”, destacó Alejandro Caballero, director senior del marketplace de Mercado Libre México.

El centro impulsa la sustentabilidad, eje de acción de Mercado Libre, ya que opera con tecnología LED que reduce el consumo eléctrico, también cuenta con programa de reciclaje de cartón, playo y tarimas, y la implementación de tecnologías de ahorro de agua y prácticas responsables entre sus empleados.

Durante el evento protocolario, el secretario de Economía y Turismo de Sonora, Roberto Gradillas, mencionó que “una compañía que viene a generar empleos, con una importante inversión y sobre todo, bienestar para las familias de Sonora. Aquí van a poder acceder a una variedad de productos de manera más rápida, y recibirlos hasta en menos de 48 horas. Vamos a seguir trabajando para consolidar a Sonora como un estado referente a nivel nacional e internacional en el e-commerce”.

