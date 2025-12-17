Pavo para la cena de Navidad se encarece 44%; $139 el kilo

El precio del pavo, uno de los platillo principales en las cenas decembrinas, ha aumentado 44 por ciento, en relación con 2017, cuando promedió 96.45 pesos por kilo, mientras que en esta temporada ronda hasta los 139 pesos por kilogramo, un incremento de 42.55 pesos.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en su análisis sobre la cena navideña, en 2017 un pavo ahumado de 4.0 kilogramos promedió los 385.80 pesos, que equivale a alrededor de 96.00 pesos por kilogramo, mientras que en para este año, un kilo de pavo ahumado de marca popular cuesta 139 pesos por kilo, según cotización de este alimento en tiendas de autoservicio; es decir, 556 pesos.

El Dato: El Inegi compartió a inicios de noviembre que el precio del tequila, ron, brandy y otras bebidas alcohólicas bajaron hasta 10 por ciento.

Otros platillos tradicionales de la cena de Navidad, como el espagueti, también muestran un alza significativa desde 2017, ya que de acuerdo con la Profeco, en ese momento tenía un precio de 117.25 pesos para seis personas, con precio individual de 19.54, mientras que para este año, el precio del espagueti es de 269 pesos para cinco personas; es decir, 53.8 pesos por persona, que significa un incremento de 34.26 pesos por platillo individual, lo que significa un crecimiento de 175.33 por ciento.

Para la ensalada de Nochebuena, la porción para seis personas en el precio de hace ocho años rondó los 90.97 pesos, siendo el costo individual de 15.16 pesos, y para este 2025, el paquete para ocho personas cotiza en 249 pesos, que significa 31.12 pesos por persona, con aumento de 15.96 pesos en platillo individual, con un aumento significativo de 105.31 por ciento.

Sobre la uva, fruta típica para acompañar alimentos y realizar rituales para Navidad y Año Nuevo, en 2017 el precio por kilo rondó los 35.82 pesos, de acuerdo con la Profeco, mientras que para este 2025 el kilogramo cotizó en 85.47 pesos, que representa aumento de 49.65 pesos, una alza porcentual de 138.60 por ciento.

MOTIVO DE ALZA. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), señaló en entrevista con La Razón que los motivos del alza en precios tienen un impulso inflacionario, en específico la inflación subyacente, que es la reflejada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), sin tomar en cuenta productos sin elaborar.

“En noviembre hubo un aumento de 4.9 por ciento en la inflación, lo que significó ocho meses al alza”, compartió.

Entre otros factores que influyen en el aumento de precios, añadió Cuauhtémoc Rivera, está la renegociación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), situación que causa incertidumbre, lo que deriva en inflación e incremento de precios.

También la extorsión es un elemento que afecta negativamente los precios en esta temporada, pues quienes comenten este delito “buscan su Navidad”, por lo que también es un efecto a nivel inflacionario.

“La extorsión es un fenómeno que es inflacionario, desde que se cobra por el derecho a cultivar la tierra, se cobra por el derecho a transportar carga por las carreteras, se cobra por dejar que el abasto en las metrópolis ocurra, por la distribución comercial de última milla, se cobra por poderlas vender las mercancías en puntos de venta, que es cobro de piso, todo esto que es un país donde ya se normalizó estos actos”, dijo Rivera, calificando a este crimen como un “arancel sucio”.

Sobre las proteínas típicas de esta temporada, el presidente de la Anpec llamó a “no tenerles miedo”, puesto que existe el convencionalismo de que son caras, pero ocurren factores como la escasez de demanda que disminuye su precio.

Sin embargo, compartió que el pavo en muchas ocasiones se ve desplazado por opciones más accesibles para las familias; por ejemplo, se preparan y cenan tamales, “en muchos hogares hacen lo que pueden”, añadió.

El experto agregó que otro elemento a tomar en cuenta como motivo por el alza de precios fue la pandemia de Covid-19, ya que “aún venimos pagando las consecuencias” de la cuarentena, “la inflación pasa factura de año y medio” de estar parados en cuanto a comercio se refiere, compartió.

El organismo compartió este 15 de diciembre que la cena navideña de este año, en general tendrá un alza de 17 por ciento respecto al 2024, con un costo aproximado de 17 mil 100 pesos para 15 personas, equivalente a mil 140 pesos por persona.

Sin embargo, Rivera compartió que “cada quien come lo que puede comer”, pero el objetivo de estas fechas, más allá de comidas o regalos, son para el reencuentro familiar y recuperar la capacidad de solidarizarnos, ya que “el artículo más caro es la unidad familiar”.

El alza ı Foto: Especial